الرابطة الأولى: شباب بلوزداد يشرع في تربصه الثاني بمستغانم

الجزائر - شرع شباب بلوزداد بطل الجزائر يوم الثلاثاء في تربصه التحضيري الثاني للموسم الجديد بمستغانم, بعد خوضه تجمعا اعداديا أول بالجزائر العاصمة.

فمنذ امسية الاثنين, يقيم البلوزداديون في نفس الفندق الذي غادره فريق شبيبة القبائل في نفس اليوم بعدما اجرى فيه تربصه التحضيري الثاني استعدادا للموسم الجديد والذي ينطلق في 20 نوفمبر.

وكتبت ادارة شباب بلوزداد على مواقع التواصل الاجتماعي ان زملاء المستقدم الاخير في تشكيلتها, أنس ساعد, "دخلوا مرحلة الجد بمستغانم وعمل مكثف يميز ثاني محطات المعسكر الاعدادي".

وقبل الذهاب الى مستغانم , اجرى كل الوفد اختبارات الكشف (بي سي آر) عن فيروس كورونا (كوفيد-19) وكانت نتائجها سلبية بما فيها سمير عيبود الذي كان اختباره ايجابيا خلال التجمع الاول.

وبخصوص سوق التحويلات الصيفية, تعاقد نادي شباب بلوزداد مع عناصر جديدة.

فبالإضافة الى ساعد, انضم الى الفريق ايضا كل من حارس المرمى توفيق موساوي (نادي بارادو سابقا), المدافع مختار بلخيثر (النادي الافريقي التونسي سابقا), وسط الميدان زكرياء دراوي (وفاق سطيف سابقا) والمهاجمين البلجيكي مايكي نغمبو (غو أهاد إيغلز سابقا/هولندا) والبنيني مارسولان كوكبو (حمام ليف التونسي سابقا) .

و استدعي هذا الاخير للفريق الوطني لبلاده لمواجهة الغابون يوم 11 اكتوبر المقبل بالبرتغال في مباراة ودية, حسب شباب بلوزداد.