الرابطة الأولى/وداد تلمسان: تأجيل العودة إلى التدريبات إلى يوم 3 أكتوبر

وهران - قررت إدارة وداد تلمسان تأجيل الانطلاق في التحضير للموسم المقبل 2020-2021 بالنسبة للصاعد الجديد إلى الرابطة الأولى لكرة القدم إلى تاريخ 3 أكتوبر الداخل بعدما كان مبرمجا سلفا في الفاتح من ذات الشهر, حسب ما علم يوم الثلاثاء من رئيس هذا النادي.

و أبرز نصر الدين سليمان, في تصريح ل/وأج, بأن تشكيلته ستكون مدعوة للدخول في تربص مغلق بتلمسان مدته عشرة أيام, وبالضبط على مستوى الفندق التابع للمركب الرياضي ''العقيد لطفي'' في منتصف الشهر المقبل.

وقبل ذلك, توشك إدارة الوداد على طي ملف الاستقدامات بعدما قامت لحد الآن بانتداب ستة لاعبين وهم : بلعالم (أ. المدية) و أميري (أ. الأربعاء) وإيبوزيدان (ج. عين مليلة) وبن شيخ وبلعريبي (ج. وهران) و زناسني (ش. بجاية) و بن عمران (ج. الشلف).

و أكد رئيس الوداد بأن إدارته في اتصالات متقدمة مع لاعبين اثنين آخرين لجلبهما لتعزيز تشكيلته, "ينشط أحدهما في الدفاع والآخر في الهجوم", علما و أنها قامت بترقية ثلاثة عناصر من الفريق الرديف, ويتعلق الأمر بكل من حارس المرمى بن دادو واللاعبين سماحي وبن حميدة.

بالمقابل, أشار نفس المسؤول إلى تسريح ما لا يقل عن عشرة لاعبين من تشكيلة الموسم الفارط بطلب من المدرب عزيز عباس, المنتظر السبت المقبل بتلمسان لتجديد عقده مع ''الزيانيين" الذين يعودون إلى الدرجة الأولى التي غادروها منذ سبع سنوات.