دراجات : التعرف على تواريخ المنافسات الدولية المنظمة بالجزائر

الجزائر- تم التعرف على تواريخ منافسات الدراجات الدولية الكبرى المنظمة بالجزائر والمسجلة في أجندة الاتحاد الدولي لسنة 2021, وعلى رأسها طواف الجزائر المقرر من 5 الى 11 يونيو, حسب الاتحادية الجزائرية للرياضة.

من جهتها, تجرى الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر في الرابع من شهر يونيو القادم, أي عشية انطلاق طواف الجزائر, وهو ما يسمح للدراجين الأجانب بالمشاركة في المنافستين.

أما كأس افريقيا على الطريق, فتقرر إجراؤها من 6 الى 11 سبتمبر بوهران, وهذا على نفس المسلك الذي سيحتضن منافسات الدراجات لألعاب البحر الأبيض المتوسط في 2022, حيث ستشكل "نسخة تجريبية", يضيف نفس المصدر.

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