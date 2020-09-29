دراجات : التعرف على تواريخ المنافسات الدولية المنظمة بالجزائر

من جهتها, تجرى الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر في الرابع من شهر يونيو القادم, أي عشية انطلاق طواف الجزائر, وهو ما يسمح للدراجين الأجانب بالمشاركة في المنافستين.
أما كأس افريقيا على الطريق, فتقرر إجراؤها من 6 الى 11 سبتمبر بوهران, وهذا على نفس المسلك الذي سيحتضن منافسات الدراجات لألعاب البحر الأبيض المتوسط في 2022, حيث ستشكل "نسخة تجريبية", يضيف نفس المصدر.
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وحسب الاتحادية دائما, فقد "تم اقتراح نهاية مارس 2021 لإجراء البطولة الافريقية للدراجة الجبلية, وهذا بولاية باتنة", علما و أنها ستكون مؤهلة للألعاب الأولمبية بطوكيو صيف 2021.