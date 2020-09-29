Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

دراجات : التعرف على تواريخ المنافسات الدولية المنظمة بالجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 14:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
دراجات : التعرف على تواريخ المنافسات الدولية المنظمة بالجزائر

الجزائر- تم التعرف على تواريخ منافسات الدراجات الدولية الكبرى المنظمة بالجزائر والمسجلة في أجندة الاتحاد الدولي لسنة 2021, وعلى رأسها طواف الجزائر المقرر من 5 الى 11 يونيو, حسب الاتحادية الجزائرية للرياضة.

من جهتها, تجرى الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر في الرابع من شهر يونيو القادم, أي عشية انطلاق طواف الجزائر, وهو ما يسمح للدراجين الأجانب بالمشاركة في المنافستين.

أما كأس افريقيا على الطريق, فتقرر إجراؤها من 6 الى 11 سبتمبر بوهران, وهذا على نفس المسلك الذي سيحتضن منافسات الدراجات لألعاب البحر الأبيض المتوسط في 2022, حيث ستشكل "نسخة تجريبية", يضيف نفس المصدر.

اقرأ أيضا : دراجات/ كوفيد-19: إلغاء الموسم الرياضي 2019-2020 

وحسب الاتحادية دائما, فقد "تم اقتراح نهاية مارس 2021 لإجراء البطولة الافريقية للدراجة الجبلية, وهذا بولاية باتنة", علما و أنها ستكون مؤهلة للألعاب الأولمبية بطوكيو صيف 2021.

كلـمات مفتـاحيــة :
دراجات : التعرف على تواريخ المنافسات الدولية المنظمة بالجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 14:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.29

وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

20.09.29

مستغانم: إحباط محاولة إبحار سري لشخصين

20.09.29

الفصل في ملفات الاستثمار العالقة على المستويين المركزي والمحلي يوم 15 أكتوبر

20.09.29

معلومة اقتصادية: وسائل الاعلام مدعوة الى التأكد من موثوقية المصادر

20.09.29

الرابطة الأولى/وداد تلمسان: تأجيل العودة إلى التدريبات إلى يوم 3 أكتوبر

20.09.29

رسالة من منظمة فرنسية لليونيسكو تذكر بالوضع القانوني للصحراء الغربية كاقليم محتل

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.09.28

رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل خصصت لدراسة وضعية قطاع الرياضة

20.09.28

سحب البنزين الممتاز بالرصاص ابتداء من 2021

20.09.28

توقيف منتحل شخصية إطار برئاسة الجمهورية متورط في الابتزاز و النصب

20.09.28

موارد مائية: تحسين الربط بشبكة الصرف الصحي أولوية القطاع بأدرار

20.09.28

رفع نتائج أشغال لجان أخلقة العمل التجاري إلى الحكومة قبل نهاية الثلاثي الأخير

20.09.28

وزير الخارجية يحل بتونس في زيارة عمل