Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

نحو فتح شراكة بين الاتحادية الجزائرية للدراجات ووزارة السياحة

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 أيلول/سبتمبر 2020 19:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات
نحو فتح شراكة بين الاتحادية الجزائرية للدراجات ووزارة السياحة

الجزائر- شكل موضوع ترقية السياحة عبر رياضة الدراجات, محور لقاء جرى يوم الاثنين بين وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي, محمد حميدو ورئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات, خير الدين برباري.

وأفادت الاتحادية في بيان لها أن هذه "الشراكة ترمي الى ترقية السياحة الوطنية, عبر تنظيم منافسات سباقات الدراجات وهي رياضة معروفة على أنها تروج بنجاعة للمواقع الأثرية والتراث المادي عبر العالم".

واعتبر بيان الهيئة أن "رزنامة المنافسات الثري, مثل دورة الجزائر للدراجات, بطولة افريقيا والجائزة الكبرة لمدينة الجزائر, من شأنه الترويج الجيد لترقية السياحة داخل الوطن, من خلال التعريف --بمناسبة مختلف التظاهرات الرياضية-  بالمدن الداخلية للجزائر العميقة وصناعتها التقليدية وثقافتها المادية واللامادية و جوانب أخرى مرتبطة بالسياحة".

وأضاف المصدر أن "المركبات  التي تصطحب قوافل المشاركين في مختلف المسابقات, ستدعم هي الأخرى الجانب السياحي والترويح له دون نسيان مختلف المواقع السياحية, سواء في الشمال أو الجنوب (الديوان الوطني للسياحة والاسفار)".

وحسب نفس المصدر, فإن "رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات أكد أن وزير السياحة طمأننا على أنه سيدعمنا لتجسيد -على أرض الواقع- هذه الشراكة, بوضع تحت تصرف الاتحادية الوسائل اللوجستيكية الضرورية خلال التظاهرات الرياضية او تلك المتعلقة بالتنشيط".

اقرأ أيضا:     أهمية إدراج مختلف أنواع الرياضة في النشاط السياحي 

و تأتي هذه الشراكة في الوقت الذي يجري التحضير فيه للموسم الرياضي والسياحي المقبل, وهما قطاعان تأثرا سلبا بجائحة كورونا ( كوفيد-19), حسب بيان الاتحادية الذي أشار الى أن بعض المنافسات, على غرار يوم الاحتفال بالدراجة, بإمكانها تدشين الموسم السياحي الصحراوي الذي اعتيد تنظيمه ما بين شهري أكتوبر ومارس من كل سنة.

آخر تعديل على الإثنين, 28 أيلول/سبتمبر 2020 19:39
كلـمات مفتـاحيــة :
نحو فتح شراكة بين الاتحادية الجزائرية للدراجات ووزارة السياحة
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 أيلول/سبتمبر 2020 19:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.28

إستغلال الذهب: ضرورة الإلتزام بدفتر الشروط الخاص لحماية هذه الثروة

20.09.28

رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل خصصت لدراسة وضعية قطاع الرياضة

20.09.28

الصحراء الغربية: انتهاكات مغربية خطيرة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة

20.09.28

نحو فتح شراكة بين الاتحادية الجزائرية للدراجات ووزارة السياحة

20.09.28

أدرار: ترقية المرأة الريفية في صلب اهتمام قطاع التضامن الوطني

20.09.28

صيد بحري: تخفيف اجراءات منح شهادات قيادة السفن

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.09.21

رزنامة جديدة لتقديم تواريخ صب معاشات المتقاعدين تسهيلا لسحبها على مستوى المكاتب البريدية

20.09.21

رحيل حمدي بناني ، أحد أفضل سفراء أغنية المالوف في المحافل الدولية 

20.09.21

وزارة الاتصال : منع قناة "أم 6" الفرنسية من العمل بالجزائر

20.09.22

وفاة حمدي بناني: رحيل قامة من قامات الفن التي حظيت باحترام الجمهور

20.09.22

المنتخب الجزائري (ودية): آدم زرقان ونبيل لعمارة ضمن القائمة الموسعة لبلماضي

20.09.22

مشروع لبعث الرياضة المدرسية و الجامعية على طاولة الحكومة