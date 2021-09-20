كرة القدم: الجزائر-المكسيك يوم 13 أكتوبر بهولندا في لقاء ودي

الجزائر- يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم نظيره المكسيكي وديا يوم 13 أكتوبر بملعب "كارس جينس" بمدينة لاهاي (هولندا) ابتداء من الساعة 00ر21 بالتوقيت المحلي (00ر20 بتوقيت الجزائر), في اطار التربص الذي يجريه "الخضر", حسب ما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية (فاف) يوم الاثنين.

ويتعلق الأمر باللقاء الثاني الذي يخوضه زملاء القائد رياض محرز خلال تحضيراتهم المقررة أكتوبر المقبل, بعد ترسيم, يوم الجمعة الماضي, المباراة الودية أمام نيجيريا في التاسع من نفس الشهر بملعب جاك لومانس أرينا بمدينة سانكت فيت أن دير غلان النمساوية.

وتعد مواجهة المكسيك للجزائر هي الثانية في تاريخ المنتخبين, بعد التي جرت سنة 1985 في إطار الدورة الرباعية التحضيرية لكأس العالم 1986 والتي عرفت فوز "الأزتيك" بثنائية نظيفة.

و أوضحت "الفاف" في بيان لها أنها كانت "تتريث" قبل الاعلان عن اللقاءين الوديين "في انتظار تلقي الموافقة من قبل الاتحاديات المعنية لا سيما الهولندية, اضافة الى المدن المعنية بالمباراتين, في ظروف استثنائية ميزها تفشي فيروس كوفيد-19".

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وحسب البيان, فقد تلقت الفيدرالية "العديد من الاقتراحات من مختلف الاتحادات لخوض مباريات ودية بأوروبا, خلال تواريخ الفيفا لأكتوبر 2020", لكن في الأخير "تم اختيار نيجيريا والمكسيك".

وتواجه النخبة الوطنية, المتوقفة عن اللعب منذ نوفمبر 2019, منتخب زيمبابوي ضمن الجولتين الثالثة المقررة يوم 12 نوفمبر داخل الديار والرابعة يوم 17 من نفس الشهر بهراري, في إطار التصفيات المؤهلة إلى "كان-2021" المؤجلة الى 2022.

وفي إطار حملة الدفاع عن لقبه كبطل افريقيا, سجل الفريق الجزائري بداية موفقة بتحقيق فوزين أمام زامبيا (5-0) بالبليدة وبوتسوانا (1-0) بغابورون.