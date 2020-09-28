الرابطة الأولى: شبيبة القبائل تختتم تربصها الثاني بمستغانم

الجزائر- أنهى فريق شبيبة القبائل يوم الاثنين تربصه التحضيري الثاني تحسبا للموسم المقبل, بعد عشرة أيام من التدريبات بمستغانم, حسب ما أورده النادي المنتمي الى الرابطة الأولى لكرة القدم.

واختتم "الكناري" تجمعهم بمباراة تطبيقية ما بين اللاعبين, والتي سمحت للطاقم الفني بأخذ فكرة مدققة على مستوى المجموعة, من الناحيتين الفردية والجماعية, حسب ما أفاد به النادي على صفحته الرسمية على "فايسبوك".

وكان زملاء رزقي حمرون قد أجروا تربصا أولا بمدينة آقبو (بجاية) والذي تم التركيز فيه على الجانب البدني, بقيادة المدرب المساعد مراد كعروف, في ظل غياب المدرب الرئيسي, التونسي يامن الزلفاني, المتواجد بتونس بسبب غلق الحدود اثر تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19), لكنه تلقى الترخيص بدخول الأراضي الجزائرية بعد ذلك.

وفيما يخص الاستقدامات, فقد بدأت إدارة النادي "الميركاتو" بقوة من خلال التعاقد مع عدة لاعبين من بينهم فيصل حدوش (شباب الدار البيضاء), يوبا عقيب (نجم بن عكنون) و أحمد كروم (جمعية وهران).

بالمقابل, سرح النادي عدة عناصر على غرار توفيق زغدان ونبيل سعدو, فيما لم يتم تجديد عقد أمير بلايلي.