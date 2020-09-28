Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرابطة الأولى: شبيبة القبائل تختتم تربصها الثاني بمستغانم

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 أيلول/سبتمبر 2020 17:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 69 مرات

الجزائر- أنهى فريق شبيبة القبائل يوم الاثنين تربصه التحضيري الثاني تحسبا للموسم المقبل, بعد عشرة أيام من التدريبات بمستغانم, حسب ما أورده النادي المنتمي الى الرابطة الأولى لكرة القدم.

واختتم "الكناري" تجمعهم بمباراة تطبيقية ما بين اللاعبين, والتي سمحت للطاقم الفني بأخذ فكرة مدققة على مستوى المجموعة, من الناحيتين الفردية والجماعية, حسب ما أفاد به النادي على صفحته الرسمية على "فايسبوك".

وكان زملاء رزقي حمرون قد أجروا تربصا أولا بمدينة آقبو (بجاية) والذي تم التركيز فيه على الجانب البدني, بقيادة المدرب المساعد مراد كعروف, في ظل غياب المدرب الرئيسي, التونسي يامن الزلفاني, المتواجد بتونس بسبب غلق الحدود اثر تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19), لكنه تلقى الترخيص بدخول الأراضي الجزائرية بعد ذلك.

وفيما يخص الاستقدامات, فقد بدأت إدارة النادي "الميركاتو" بقوة من خلال التعاقد مع عدة لاعبين من بينهم فيصل حدوش (شباب الدار البيضاء), يوبا عقيب (نجم بن عكنون) و أحمد كروم (جمعية وهران).

بالمقابل, سرح النادي عدة عناصر على غرار توفيق زغدان ونبيل سعدو, فيما لم يتم تجديد عقد أمير بلايلي.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى: شبيبة القبائل تختتم تربصها الثاني بمستغانم
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 أيلول/سبتمبر 2020 17:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 69 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.30

اجتماع الحكومة يتناول بالدراسة مشاريع قوانين تخص عدة قطاعات

20.09.30

الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد

20.09.30

مؤسسة رايت لايفليهود تدعو إلى وقف حملة التشهير والملاحقات ضد أمينتو حيدار والنشطاء…

20.09.30

اجتماع الحكومة: عرض المشروع التمهيدي لقانون المالية

20.09.30

مبارزة : المنتخبات الوطنية في تربص بالجزائر العاصمة

20.09.30

كوفيد 19: تخفيف اجراءات الحجر الصحي في العديد من الولايات

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.09.28

رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل خصصت لدراسة وضعية قطاع الرياضة

20.09.28

سحب البنزين الممتاز بالرصاص ابتداء من 2021

20.09.28

توقيف منتحل شخصية إطار برئاسة الجمهورية متورط في الابتزاز و النصب

20.09.28

وزير الخارجية يحل بتونس في زيارة عمل

20.09.28

صيدلة: بن باحمد يدشن أول وحدة وطنية لإنتاج البدائل الحيوية

20.09.28

موارد مائية: تحسين الربط بشبكة الصرف الصحي أولوية القطاع بأدرار