الرابطة الأولى: المدافع أنس ساعد (اتحاد بلعباس) ينضم إلى شباب بلوزداد لمدة أربع سنوات

الجزائر- انضم مدافع فريق اتحاد بلعباس, أنس ساعد, الى تشكيلة شباب بلوزداد بعقد مدته أربع سنوات, حسب ما كشف عنه النادي العاصمي يوم الأحد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

و أفاد النادي في بيان له : "شباب بلوزداد يحسم الصفقة السادسة في سوق الانتقالات بإمضاء المدافع أنس ساعد على عقد يمتد الى غاية موسم 2024 قادما من اتحاد بلعباس".

و اضاف البيان : "وبهذا يلتحق الوافد الجديد (أنس ساعد) بالمعسكر التحضيري للفريق بعد خضوعه للفحوصات الطبية".

ويعد ساعد سادس مستقدم لتشكيلة "العقيبة" خلال مرحلة الانتقالات الصيفية "الميركاتو", بعد كل من البنيني مارسلان كوكبو (من حمام الأنف/تونس), زكريا دراوي (من وفاق سطيف), مختار بلخيثر (من النادي الافريقي التونسي), المهاجم البلجيكي مايكي نغومبو (من غو أهاد إيغلز/هولندا) والحارس توفيق موساوي (من نادي بارادو).

كما قامت إدارة النادي بتجديد عقود بعض الكوادر, على غرار المدافعين شعيب كداد (26 سنة) و زين العابدين بولخوة (30 سنة) و لاعب الوسط الدفاعي بلال تريكات (29 سنة).

بالمقابل, سرحت إدارة الشباب خمسة لاعبين وهم نوفل ولد حمو (21 سنة), أحمد قاسمي (35 سنة), توفيق زرارة (34 سنة), محمد خوثير زيتي (30 سنة) و إسلام بن ضيف (28 سنة).

يشار أن التشكيلة البلوزدادية استأنفت التدريبات قبل أسبوعين بالجزائر العاصمة, بعد ستة أشهر من التوقف بسبب جائحة كورونا.

و توج شباب بلوزداد بلقب البطولة الوطنية لموسم 2019-2020 بعد قرار المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم بتوقيف المنافسة بسبب جائحة كورونا و اعتماد نتائج الاستشارة الكتابية لأعضاء الجمعية العامة.