Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرابطة الأولى: المدافع أنس ساعد (اتحاد بلعباس) ينضم إلى شباب بلوزداد لمدة أربع سنوات

  أدرج يـوم : الأحد, 27 أيلول/سبتمبر 2020 17:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

الجزائر- انضم مدافع فريق اتحاد بلعباس, أنس ساعد, الى تشكيلة شباب بلوزداد بعقد مدته أربع سنوات, حسب ما كشف عنه النادي العاصمي يوم الأحد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

و أفاد النادي في بيان له : "شباب بلوزداد يحسم الصفقة السادسة في سوق الانتقالات بإمضاء المدافع أنس ساعد على عقد يمتد الى غاية موسم 2024 قادما من اتحاد بلعباس".

و اضاف البيان : "وبهذا يلتحق الوافد الجديد (أنس ساعد) بالمعسكر التحضيري للفريق بعد خضوعه للفحوصات الطبية".

ويعد ساعد سادس مستقدم لتشكيلة "العقيبة" خلال مرحلة الانتقالات الصيفية "الميركاتو", بعد كل من البنيني مارسلان كوكبو (من حمام الأنف/تونس), زكريا دراوي (من وفاق سطيف), مختار بلخيثر (من النادي الافريقي التونسي), المهاجم البلجيكي مايكي نغومبو (من غو أهاد إيغلز/هولندا) والحارس توفيق موساوي (من نادي بارادو).

كما قامت إدارة النادي بتجديد عقود بعض الكوادر, على غرار المدافعين شعيب كداد (26 سنة) و زين العابدين بولخوة (30 سنة) و لاعب الوسط الدفاعي بلال تريكات (29 سنة).

بالمقابل, سرحت إدارة الشباب خمسة لاعبين وهم نوفل ولد حمو (21 سنة), أحمد قاسمي (35 سنة), توفيق زرارة (34 سنة), محمد خوثير زيتي (30 سنة) و إسلام بن ضيف (28 سنة).

يشار أن التشكيلة البلوزدادية استأنفت التدريبات قبل أسبوعين بالجزائر العاصمة, بعد ستة أشهر من التوقف بسبب جائحة كورونا.

و توج شباب بلوزداد بلقب البطولة الوطنية لموسم 2019-2020 بعد قرار المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم بتوقيف المنافسة بسبب جائحة كورونا و اعتماد نتائج الاستشارة الكتابية لأعضاء الجمعية العامة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى: المدافع أنس ساعد (اتحاد بلعباس) ينضم إلى شباب بلوزداد لمدة أربع سنوات
  أدرج يـوم : الأحد, 27 أيلول/سبتمبر 2020 17:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.27

تندوف : مياه مناطق الجنوب المجاورة لتأمين احتياجات الولاية مستقبلا

20.09.27

سطيف: مطابقة المنتجات التقليدية لمتطلبات السوق "ضرورية" لترقية السياحة والتنمية الريفية

20.09.27

الرابطة الأولى: المدافع أنس ساعد (اتحاد بلعباس) ينضم إلى شباب بلوزداد لمدة أربع سنوات

20.09.27

غرداية: رفع التجميد قريبا عن مشاريع قطاع الشباب و الرياضة بالجنوب

20.09.27

تاريخ الدخول المدرسي لم يحدد بعد ونتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لإنجاحه

20.09.27

ميلة: تأكيد على أهمية توطيد العلاقة ما بين الصحفي والبيئي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.09.21

رزنامة جديدة لتقديم تواريخ صب معاشات المتقاعدين تسهيلا لسحبها على مستوى المكاتب البريدية

20.09.21

رحيل حمدي بناني ، أحد أفضل سفراء أغنية المالوف في المحافل الدولية 

20.09.21

وزارة الاتصال : منع قناة "أم 6" الفرنسية من العمل بالجزائر

20.09.22

وفاة حمدي بناني: رحيل قامة من قامات الفن التي حظيت باحترام الجمهور

20.09.22

المنتخب الجزائري (ودية): آدم زرقان ونبيل لعمارة ضمن القائمة الموسعة لبلماضي

20.09.21

رزيق: التحضير لتصدير منتوجات وطنية تستجيب لمتطلبات الأسواق الخارجية