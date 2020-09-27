غرداية: رفع التجميد قريبا عن مشاريع قطاع الشباب و الرياضة بالجنوب

غرداية - أعلن وزير الشباب و الرياضة سيد علي خالدي يوم الأحد بولاية غرداية عن "رفع التجميد قريبا عن مشاريع قطاع الشباب و الرياضة بولايات الجنوب و ذلك بقرار من رئيس الجمهورية".

و أوضح الوزير خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى هذه الولاية ''أن رئيس الجهورية السيد عبد المجيد تبون يولي أهمية خاصة لإنجاز المنشآت ذات الصلة بقطاع الشباب الرياضة سيما بولايات الجنوب" .

و حث السيد خالدي خلال تفقده بعض مشاريع القطاع التي توجد على وشك الإنتهاء سيما منها ما تعلق بالمسبح شبه الأولمبي ببلدية بريان المنجز بتكلفة مالية قدرها 300 مليون دج ، والذي كان قد عرف تأخرا كبيرا نتيجة لبعض الصعوبات التقنية و الطبوغرافية ، المسؤولين المحليين للقطاع على الإسراع في إنجازه قصد السماح لشباب المنطقة بممارسة رياضتهم المفضلة.

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كما عاين الوزير الذي كان مرفوقا بكاتبة دولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري ، عدة هياكل تابعة للقطاع بسهل وادي ميزاب خاصة ببلديات غرداية و بونورة و العطف, من بينها المركب المتعدد الرياضات ببلدية العطف و القطب الرياضي بوادي نشو و بيت الشباب ببونورة و مركز الترفيه العلمي بغرداية.