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دراجات/ كوفيد-19: إلغاء الموسم الرياضي 2019-2020

  أدرج يـوم : الأحد, 27 أيلول/سبتمبر 2020 14:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 54 مرات
دراجات/ كوفيد-19: إلغاء الموسم الرياضي 2019-2020

الجزائر - أعلنت الاتحادية الجزائرية للدراجات عن إلغاء الموسم الرياضي 2019-2020 بسبب تفشي فيروس كورونا الذي عقد مأمورية استئناف المنافسة من جديد.

وكانت الهيئة الفدرالية تطمح في استئناف أهم المنافسات المسجلة في البرنامج على الأقل, قبل أن تقرر في الأخير الاعلان عن "موسم أبيض" بسبب استحالة ذلك.

وتم اتخاد هذا القرار خلال اجتماع المكتب الفدرالي للاتحادية يوم السبت بالمركب الرياضي أحمد غرمول (الجزائر العاصمة) بحضور رئيس الهيئة الاتحادية, خير الدين برباري.

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وكتبت الاتحادية في بيان لها : ''تعتقد الاتحادية بأنها اتخذت أفضل قرار والذي حتما سيكون في صالح الجميع لأن التوقف النهائي سيسمح بتحضير الموسم الجديد.

وسيتم الاعتماد على نفس ترتيب الأندية في سنة 2019''.

آخر تعديل على الأحد, 27 أيلول/سبتمبر 2020 17:25
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دراجات/ كوفيد-19: إلغاء الموسم الرياضي 2019-2020
  أدرج يـوم : الأحد, 27 أيلول/سبتمبر 2020 14:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 54 مرة   شارك

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