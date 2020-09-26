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كرة القدم/ودية: الجزائر-نيجيريا في التاسع من أكتوبر القادم بالنمسا

  أدرج يـوم : السبت, 26 أيلول/سبتمبر 2020 11:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 148 مرات
كرة القدم/ودية: الجزائر-نيجيريا في التاسع من أكتوبر القادم بالنمسا

الجزائر- يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم نظيره النيجيري في التاسع (9) من شهر أكتوبر القادم بملعب "جاك لومون أرينا" بسانكت فايت أندرغلان بالنمسا على الساعة الثامنة والنصف مساءً, حسبما أعلنت عنه مساء الجمعة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي.

وسيتواجه المنتخبان مجددا بعد مرور 15 شهرا عن المواجهة التي فاز بها الخضر في نصف نهائي الطبعة الأخيرة من كأس الأمم الافريقية 2019 بمصر.

وأوضحت الهيئة الفيدرالية أن "الخضر سيواجهون يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 على الساعة الثامنة والنصف مساء منتخب نيجيريا. إذ رغبت الفيدراليتين, الجزائرية والنيجيرية, في برمجة هذا اللقاء تحسبا لتحضيرات التشكيلتين للاستحقاقات القادمة".

وستلعب تشكيلة الناخب الوطني جمال بلماضي, التي ستواجه منتخبين من العيار الثقيل, لقائها الودي الثاني بشكل محتمل ضد الكاميرون يوم 12 أو 13 أكتوبر بهولندا.

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وستستأنف النخبة الوطنية التي توقفت منذ نوفمبر 2019 بسبب فيروس كورونا, مبارياتها في نوفمبر القادم بمواجهة تنزانيا على مرتين في 12 نوفمبر داخل الديار و17 من نفس الشهر بالتنقل إلى تنزانيا لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم افريقيا 2021 التي أجلت إلى 2022.

وللتذكير, بدأت الجزائر حملتها في الدفاع عن اللقب القاري خلال تصفيات كأس أمم افريقيا 2021 بالفوز بمدينة البليدة على كل من زامبيا بنتيجة 5-1 وبغابورون على بوتسوانا بنتيجة 1-0.

آخر تعديل على السبت, 26 أيلول/سبتمبر 2020 15:14
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كرة القدم/ودية: الجزائر-نيجيريا في التاسع من أكتوبر القادم بالنمسا
  أدرج يـوم : السبت, 26 أيلول/سبتمبر 2020 11:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 148 مرة   شارك

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