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كرة القدم/الجزائر: الكشف عن الممثل الثاني في كأس الكونفدرالية يوم 4 أكتوبر المقبل

  أدرج يـوم : الجمعة, 25 أيلول/سبتمبر 2020 19:29     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات
كرة القدم/الجزائر: الكشف عن الممثل الثاني في كأس الكونفدرالية يوم 4 أكتوبر المقبل

الجزائر- يجتمع المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف), يوم الأحد 4 أكتوبر 2020, لتحديد هوية النادي الثاني الذي سيمثل الجزائر في كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف), حسب ما علمته ''واج'' اليوم الجمعة من مصدر عليم.

وبالإضافة إلى صاحب المركز الثالث في التصنيف النهائي للبطولة المحترفة الأولى, فإن المشاركة في كأس الكونفدرالية تعود غالبا للمتوج بكأس الجزائر.

ومعلوم أن نسخة 2019-2020 من كأس الجزائر قد تم إلغائها نهائيا في الدور ربع النهائي (ذهاب), بسبب تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد -19) منذ شهر مارس الفارط.

ومن المرتقب أن تحدد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, شبيبة القبائل, كثاني ممثل جزائري في كأس الكونفدرالية, بصفته الرابع في ترتيب بطولة المحترف الأول والمتوقفة بشكل نهائي بسبب وباء "كوفيد -19". من جهته, سيشارك وفاق سطيف في النسخة المقبلة من كأس "الكاف" بفضل احتلاله للمركز الثالثة في الترتيب. ومن المقرر أن ينطلق الدور الـ32 من المنافسة القارية في شهر ديسمبر المقبل.

أما في منافسة رابطة أبطال افريقيا, ستكون الكرة الجزائرية ممثلة بكل من شباب بلوزداد ومولودية الجزائر.

 

آخر تعديل على السبت, 26 أيلول/سبتمبر 2020 11:37
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كرة القدم/الجزائر: الكشف عن الممثل الثاني في كأس الكونفدرالية يوم 4 أكتوبر المقبل
  أدرج يـوم : الجمعة, 25 أيلول/سبتمبر 2020 19:29     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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