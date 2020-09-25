Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة القدم/ودية:''إنه حلم بالنسبة لي اللعب في الجزائر''

  أدرج يـوم : الجمعة, 25 أيلول/سبتمبر 2020 14:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات

باريس - أعرب رئيس الاتحادية الفرنسية لكرة القدم، نويل لوغريت، مرة أخرى عن رغبته في تنظيم مباراة ودية ضد المنتخب الجزائري لكرة القدم، في حين أظهر نفسه متشائما بشأن تحقيق المشروع في عهدته.

وصرح لوغريت في مقابلة مع إذاعة أوروبا 1 : "إنه حلم بالنسبة لي أن أذهب وألعب في الجزائر ولكن لا أعرف ما إذا تحقق ذلك خلال فترة عهدتي. لكنه اقتراح قدمته عدة مرات إلى مسؤولي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم".

وكان مبرمج أن يجتمع رئيسا الاتحادية الجزائرية والفرنسية في نهاية يناير الماضي بالجزائر العاصمة لمناقشة موضوع تنظيم مباراة ودية بين الطرفين لكن اللقاء لم ينعقد.

وأضاف رئيس الاتحادية الفرنسية قائلا: ''إنني على رأس الاتحادية منذ ثماني سنوات، وكنت دائما أرغب في الذهاب إلى الجزائر . لم ننجح في التوصل إلى اتفاق. رئيس الاتحادية الجزائرية أراد ذلك أيضا".

للتذكير، التقى رئيس الاتحادية الجزائرية (الفاف) خير الدين زطشي مع نظيره الفرنسي في أكتوبر 2019 في باريس، على هامش المباراة الودية التي خاضها المنتخب الوطني ضد كولومبيا على ملعب بيير موروا بليل (3-0).

ويسعى الطرفان إلى تنظيم مباراة ودية في الجزائر بعد 19 عاما من اللقاء الأول الذي أقيم في 6 أكتوبر 2001 على ملعب فرنسا (4-1). وتوقفت المباراة في الدقيقة 76 بعد اقتحام الجماهير للملعب.

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم/ودية:''إنه حلم بالنسبة لي اللعب في الجزائر''
  أدرج يـوم : الجمعة, 25 أيلول/سبتمبر 2020 14:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.25

مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلم: تطور يمليه الظرف الجيوسياسي

20.09.25

زغماتي : صدور قريبا نص قانوني ضد الاختطاف

20.09.25

هواوي تطلق النسخة المحلية والإقليمية من المؤتمر الدولي "هواوي كونكت 2020" لأول مرة في…

20.09.25

كرة القدم/ودية:''إنه حلم بالنسبة لي اللعب في الجزائر''

20.09.25

بلعيد يدعو الى المشاركة ب"قوة" في استفتاء تعديل الدستور لتضمنه أمور "إيجابية للتغيير"

20.09.25

قضية سوفاك: تواصل جلسة الاستئناف بمرافعات هيئة الدفاع

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.09.21

رزنامة جديدة لتقديم تواريخ صب معاشات المتقاعدين تسهيلا لسحبها على مستوى المكاتب البريدية

20.09.21

وزارة الاتصال : منع قناة "أم 6" الفرنسية من العمل بالجزائر

20.09.21

رحيل حمدي بناني ، أحد أفضل سفراء أغنية المالوف في المحافل الدولية 

20.09.21

رزيق: التحضير لتصدير منتوجات وطنية تستجيب لمتطلبات الأسواق الخارجية

20.09.22

مشروع لبعث الرياضة المدرسية و الجامعية على طاولة الحكومة

20.09.22

المنتخب الجزائري (ودية): آدم زرقان ونبيل لعمارة ضمن القائمة الموسعة لبلماضي