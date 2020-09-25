كرة القدم/ودية:''إنه حلم بالنسبة لي اللعب في الجزائر''

باريس - أعرب رئيس الاتحادية الفرنسية لكرة القدم، نويل لوغريت، مرة أخرى عن رغبته في تنظيم مباراة ودية ضد المنتخب الجزائري لكرة القدم، في حين أظهر نفسه متشائما بشأن تحقيق المشروع في عهدته.

وصرح لوغريت في مقابلة مع إذاعة أوروبا 1 : "إنه حلم بالنسبة لي أن أذهب وألعب في الجزائر ولكن لا أعرف ما إذا تحقق ذلك خلال فترة عهدتي. لكنه اقتراح قدمته عدة مرات إلى مسؤولي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم".

وكان مبرمج أن يجتمع رئيسا الاتحادية الجزائرية والفرنسية في نهاية يناير الماضي بالجزائر العاصمة لمناقشة موضوع تنظيم مباراة ودية بين الطرفين لكن اللقاء لم ينعقد.

وأضاف رئيس الاتحادية الفرنسية قائلا: ''إنني على رأس الاتحادية منذ ثماني سنوات، وكنت دائما أرغب في الذهاب إلى الجزائر . لم ننجح في التوصل إلى اتفاق. رئيس الاتحادية الجزائرية أراد ذلك أيضا".

للتذكير، التقى رئيس الاتحادية الجزائرية (الفاف) خير الدين زطشي مع نظيره الفرنسي في أكتوبر 2019 في باريس، على هامش المباراة الودية التي خاضها المنتخب الوطني ضد كولومبيا على ملعب بيير موروا بليل (3-0).

ويسعى الطرفان إلى تنظيم مباراة ودية في الجزائر بعد 19 عاما من اللقاء الأول الذي أقيم في 6 أكتوبر 2001 على ملعب فرنسا (4-1). وتوقفت المباراة في الدقيقة 76 بعد اقتحام الجماهير للملعب.