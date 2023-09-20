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ألعاب القوى: تأكيد إجراء البطولة الافريقية في يونيو 2021 بالجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أيلول/سبتمبر 2020 15:16     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات
ألعاب القوى: تأكيد إجراء البطولة الافريقية في يونيو 2021 بالجزائر

الجزائر - تجرى البطولة الافريقية لألعاب القوى (أكابر) بالجزائر في يونيو 2021، حسب ما أكده المدير العام للكنفيدرالية القارية للرياضة، الذي اشار ان تواريخ المنافسة ستحدد "لاحقا" بالتشاور مع المنظمين، حسب ما علم يوم الاربعاء لدى الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى.

وتم الاعلان عن هذا القرار خلال ندوة صحفية عبر تقنية الفيديو، نظمها المدير العام للهيئة، لمين فاتي، والمدير الفني عزيز داوودا، اللذين تطرقا الى عدة نقاط من أهمها وضعية ألعاب القوى خلال فترة الجائحة، مراكز التحضير الافريقية، المخطط الثاني للتطوير ومسلك المنافسات القارية.

و أفاد المدير العام ان الهيئة القارية أبقت على برنامج السنة المقبلة سيما البطولتين القاريتين الشهيرتين، واللتين كانتا مقررتين في 2020.

وستجرى البطولة الافريقية للعدو الريفي، نهاية فبراير أو منتصف مارس 2021 بعاصمة الطوغو لومي، والبطولة القارية لألعاب القوى بالجزائر في يونيو 2021، في انتظار تحديد التواريخ من قبل الاتحادات المنظمة.

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ألعاب القوى: تأكيد إجراء البطولة الافريقية في يونيو 2021 بالجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أيلول/سبتمبر 2020 15:16     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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