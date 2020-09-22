Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المنتخب الجزائري (ودية): آدم زرقان ونبيل لعمارة ضمن القائمة الموسعة لبلماضي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 أيلول/سبتمبر 2020 19:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرات
المنتخب الجزائري (ودية): آدم زرقان ونبيل لعمارة ضمن القائمة الموسعة لبلماضي

الجزائر - وجه مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، الدعوة لكل من وسط ميدان نادي بارادو، آدم زرقان، ومدافع مولودية الجزائر، نبيل لعمارة، ضمن القائمة الموسعة التي وضعها تحسبا للمباراتين الوديتين المحتملتين أكتوبر المقبل في أوروبا، حسب ما علمته "واج" يوم الثلاثاء من مصدر مطلع.

و أكمل زرقان (20 سنة) ولعمارة (27 سنة)، اللذان يعتبران من كوادر فريقيهما، اجراءات الحصول على تأشيرة دخول الأراضي الأوروبية.

وشرعت الاتحادية الجزائرية، هذا الاسبوع، في إرسال الدعوات للاعبين المعنيين بالتربص المقبل ل"الخضر"، المتزامن مع تواريخ الفيفا من 5 الى 13 أكتوبر، حسب ما تمليه القوانين.

كما وجه الناخب الوطني ايضا الدعوة للرباعي الجزائري الناشط في الترجي الرياضي التونسي وهم: عبد القادر بدران، الياس شتي، محمد امين توغاي وعبد الرحمن مزيان، حسب ما كشف عنه نادي "باب السويقة" أمس الاثنين على صفحته الرسمية على "فايسبوك".

وحسب ذات المصدر، ف"لم يتم ترسيم أي شيء" الى غاية اليوم، في الوقت الذي كان فيه الأمين العام للاتحاد الكاميروني، بن يامين ديديي بانلوك، قد كشف السبت الفارط عن تنظيم مباراة ودية أمام الجزائر بهولندا، غير أن السلطات الهولندية لم تمنح بعد الضوء الأخضر لإجراء هذه المقابلة على اراضيها.

كما يشكل بلدان آخران خيارا إضافيا لخوض مباراتين وديتين على ارضيهما، ويتعلق الأمر بكل من تركيا والبرتغال.

وتفسر صعوبة تنظيم اللقاءات الودية بأوروبا بالإجراءات الصحية الصارمة التي تفرضها بعض الدول للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). ويلح بلماضي على مواجهة منتخبين "من العيار الثقيل" وديا، لمعرفة مستوى اللاعبين بعد عدة أشهر من التوقف بسبب كوفيد-19.

وتواجه النخبة الوطنية، المتوقفة عن اللعب منذ نوفمبر 2019، منتخب زيمبابوي ضمن الجولتين الثالثة المقررة يوم 12 نوفمبر داخل الديار، والرابعة يوم 17 من نفس الشهر بهراري، في إطار التصفيات المؤهلة إلى "كان-2021" المؤجلة الى 2022.وفي إطار الدفاع عن لقبه كبطل افريقيا، سجل الفريق الجزائري بداية موفقة بتحقيق فوزين أمام زامبيا (5-0) بالبليدة وبوتسوانا (1-0) بغابورون.

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 أيلول/سبتمبر 2020 19:43
كلـمات مفتـاحيــة :
المنتخب الجزائري (ودية): آدم زرقان ونبيل لعمارة ضمن القائمة الموسعة لبلماضي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 أيلول/سبتمبر 2020 19:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.22

المنتخب الجزائري (ودية): آدم زرقان ونبيل لعمارة ضمن القائمة الموسعة لبلماضي

20.09.22

رزيق دخول الجزائر منطقة التجارة الحرة الإفريقية في الوقت المحدد سيمنحها القدرة على التأثير

20.09.22

الموافقة على تعيين السفير الجديد للجزائر لدى فرنسا

20.09.22

جمعية التجار والحرفيين الجزائريين تدعو الى إبرام اتفاقيات مع البلدان الإفريقية المجاورة

20.09.22

"التحالف الدولي"، سبيل آخر للمطالبة بإجراء استفتاء في الصحراء الغربية

20.09.22

اليوم العالمي للسلام: تأكيد على ضرورة تصفية الاحتلال في فلسطين و الصحراء الغربية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.09.21

رزنامة جديدة لتقديم تواريخ صب معاشات المتقاعدين تسهيلا لسحبها على مستوى المكاتب البريدية

20.09.21

وزارة الاتصال : منع قناة "أم 6" الفرنسية من العمل بالجزائر

20.09.21

عرقاب: الإنتاج الوطني للذهب خلال 2020 لن يتجاوز 58 كلغ

20.09.21

رزيق: التحضير لتصدير منتوجات وطنية تستجيب لمتطلبات الأسواق الخارجية

20.09.21

الرئيس تبون يشارك يوم الثلاثاء في الدورة العادية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة

20.09.21

الجزائر ستراجع إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوربي وفق مصلحتها الإقتصادية