مشروع لبعث الرياضة المدرسية و الجامعية على طاولة الحكومة

تيزي وزو- كشف وزير الشباب و الرياضة سيد علي خالدي, يوم الاثنين بتيزي وزو, عن مشروع لبعث الرياضة المدرسية و الجامعية لتدعيم النخبة الرياضية الوطنية متواجد على مستوى الحكومة.

و أبرز الوزير في هذا السياق ان "المشروع سيسمح بتشكيل خزان من الرياضيين للفرق الوطنية", موصيا "بالتبادل و مد الجسور بين القطاعين و انشاء بنى تحتية مشتركة".

و أوضح الوزير ان هناك بعض المنشآت التحتية التربوية المزودة بفضاءات و تجهيزات يمكن للنوادي و الجمعيات المحلية الاستفادة منها خارج أوقات الدراسة و العكس اذ يمكن للتلاميذ و الطلبة الاستفادة ايضا من المنشآت الرياضية".

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و أضاف الوزير في هذا الصدد أن هناك "التزام واضح من طرف الدولة لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة و حس المقاولاتية عن طريق وضع مخطط وطني للشباب و الذي لن يكون مجرد هيئة ادارية و انما من صنع الشباب انفسهم".

و شدد السيد خالدي خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني المحلي حول وضع مخطط وطني للشباب 2020-2024, على ارادة الدولة لمرافقة الحركة الجمعوية و الشباب و اشراكهم بطريقة فعالة ليصبحوا بذلك شركاء في تسيير الشؤون العامة.