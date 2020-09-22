مشروع لبعث الرياضة المدرسية و الجامعية على طاولة الحكومة

و أبرز الوزير في هذا السياق ان "المشروع سيسمح بتشكيل خزان من الرياضيين للفرق الوطنية", موصيا "بالتبادل و مد الجسور بين القطاعين و انشاء بنى تحتية مشتركة".
و أوضح الوزير ان هناك بعض المنشآت التحتية التربوية المزودة بفضاءات و تجهيزات يمكن للنوادي و الجمعيات المحلية الاستفادة منها خارج أوقات الدراسة و العكس اذ يمكن للتلاميذ و الطلبة الاستفادة ايضا من المنشآت الرياضية".
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و أضاف الوزير في هذا الصدد أن هناك "التزام واضح من طرف الدولة لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة و حس المقاولاتية عن طريق وضع مخطط وطني للشباب و الذي لن يكون مجرد هيئة ادارية و انما من صنع الشباب انفسهم".
و شدد السيد خالدي خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني المحلي حول وضع مخطط وطني للشباب 2020-2024, على ارادة الدولة لمرافقة الحركة الجمعوية و الشباب و اشراكهم بطريقة فعالة ليصبحوا بذلك شركاء في تسيير الشؤون العامة.