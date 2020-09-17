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حماد يتسلم مهامه على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية

  أدرج يـوم : الخميس, 17 أيلول/سبتمبر 2020 15:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرات
حماد يتسلم مهامه على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية

الجزائر - تسلم الخميس عبد الرحمان حماد مهامه رسميا على رأس اللجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية , خلال حفل اقيم بمقر الهيئة الاولمبية ببن عكنون في الجزائر العاصمة.

وبعد هذا التنصيب  الذي جرى بحضور وزير الشباب و الرياضة, سيد علي خالدي و كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة , سليمة سواكري , و رؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية و أعضاء المكتب التنفيذي-, يكون حماد قد تسلم رسميا مقاليد اللجنة الأولمبية الجزائرية, خلفا للرئيس السابق مصطفى براف الذي استقال من منصبه يوم 12 مايو المنصرم .

و في كلمة مقتضبة خلال حفل تسليم المهام ,حرص عبد الرحمان حماد, صاحب برونزية العاب سيدني على تجديد شكره لأعضاء الجمعية العامة للجنة الاولمبية على الثقة التي وضعوها في شخصه "معبرا عن " اعتزازه وافتخاره لرئاسته لهيئة رياضية تروج لقيم الأخوة و السلام  بين الفاعلين في الحركة الرياضية (...)سأسهر على توفير كل الإمكانيات الضرورية من اجل ضمان تحضير نوعي لكل العناصر الوطنية المتأهلة لأولمبياد طوكيو 2021 ".

وفي سياق كلمته التي حرص فيها  على توجيه عبارات الشكر و الامتنان للرئيس السابق بالنيابة, محمد مريجة , عن كل المجهودات التي بذلها على رأس الهيئة في الشهور الماضية, دعا حماد كل الاتحاديات الرياضية الجزائرية الى التعاون و التنسيق من اجل الاستجابة لتطلعات الرياضيين الجزائريين الذين سيمثلون الجزائري في مختلف المنافسات و على رأسها العاب طوكيو 2021 ".

وأضاف حماد :" سنعمل بالتنسيق كامل مع السلطات العمومية من اجل مصلحة الرياضيين الجزائريين الطامحين في المشاركة  في الألعاب الاولمبية 2021 و في العاب البحر الأبيض المتوسط 2022 (...) إنها فرصة سانحة بالنسبة لي من موقعي كرئيس للجنة الاولمبية الجزائرية , لمرافقة النخبة الوطنية في مسار التحضيرات للمواعيد التنافسية المقبلة ".

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و من جهته , حرص وزير الشباب و الرياضة, سيد علي خالدي على تهنئة الرئيس الجديد للجنة الأولمبية الذي انتخب في جمعية عامة جرت في أجواء ممتازة ,"مضيفا" أقدم التهنئة لحماد الذي سيتولى رئاسة هيئة بوزن اللجنة الاولمبية التي عاشت في السنوات القليلة الماضية على وقع عدة اهتزازات (....) السلطات العمومية حريصة أكثر من أي وقت مضى على إرساء علاقات جديدة مبينة على المساعدة و التكامل و التفكير الاستراتيجي ".

وأكدّ القائم الأول على القطاع الرياضي , انّ انتخاب حماد على رأس اللجنة الاولمبية لإكمال ما تبقى من العهدة الحالية, من شأنه ان يفتح آفاقا واعدة أساسها الوحدة و الاستقرار  على مستوى  العائلة الاولمبية و الرياضية فوق كل الاعتبارات الشخصية".

ومعلوم, أنّ حماد قد انتخب يوم السبت 12 سبتمبر , رئيسا جديدا للجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية, خلال الجمعية العامة الانتخابية التي حصل فيها على  105 صوت, منها 60 صوتا من الاتحاديات الاولمبية, فيما حصد  المترشح مبروك قربوعة 23 صوتا (24 صوت من الاتحاديات الاولمبية), فيما نالت سمية فرقاني  خمسة أصوات (4 أصوات اتحاديات اولمبية) .

من جهته, انسحب المترشح الرابع لانتخابات اللجنة الأولمبية, الوزير الأسبق ورئيس سابق لذات اللجنة, سيد علي لبيب, من سباق التنافس على تولي منصب رئيس الهيئة الأولمبية, في مراسلة بعثها إلى الأمانة العامة للجنة قبل انطلاق الجمعية الانتخابية بحجة "غياب الظروف الصحية الضرورية لانعقاد الجمعية".

يذكر أنه وبعد استقالة الرئيس السابق, مصطفى براف, التي تم قبولها يوم 12مايو 2020 من قبل المكتب التنفيذي, أوكلت مهمة الرئيس بالنيابة إلى النائب الأول للرئيس محمد مريجة, حسب القوانين المعمول بها, لتصريف اعمال  اللجنة الاولمبية وتحضير الجمعيتين العامتين العادية والانتخابية.

 

آخر تعديل على الخميس, 17 أيلول/سبتمبر 2020 15:41
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حماد يتسلم مهامه على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية
  أدرج يـوم : الخميس, 17 أيلول/سبتمبر 2020 15:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرة   شارك

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