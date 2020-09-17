استفتاء نوفمبر: صدورالمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية في الجريدة الرسمية -

رئيسة مجلس الدولة تأكد على ضرورة ترقية القضاء الإداري -

تصريحات رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين: تعسف ونكران للحقيقة -

نحو إعادة بعث رياضة الدراجات ضمن الرياضة العسكرية -

حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص و جرح 289 آخرين في ظرف أسبوع على مستوى المناطق الحضرية -

السراج يعلن إستعداده لتسليم السلطة في ليبيا قبل نهاية أكتوبر المقبل -

تسريب مواضيع البكالويا: عقوبات تتراوح ما بين عام وعامين (2) حبس في حق تسعة أشخاص -

وفاة الرئيس الأسبق موسى طراوري: رئيس الجمهورية يبعث رسالة تعزية إلى عائلة الفقيد والشعب المالي -

المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستنطلق يوم الأحد المقبل -

أوبك+: عطار يشارك الخميس عبر تقنية التحاضر عن بعد في اجتماع الجنة المتابعة الوزارية المختلطة -

سوناطراك تطلق مشروع بحث تجريبي لتنقية المياه الصناعية باستعمال الطاقة الشمسية -

السفير طالب عمر يدعو الأمم المتحدة إلى الزام المغرب بقبول البعثات التقنية -

المنتخب الجزائري لكرة القدم : بلماضي يلح على مواجهة منتخبي الكاميرون وغانا وديا -

توفيق حموم رئيسا للمجلس العلمي لاتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه -

المدينة الجديدة لحاسي مسعود: المشروع يوضع تحت وصاية وزارة السكن -

زلزال ميلة: الحكومة تصادق على تكوين تجزئات قابلة للبناء لفائدة المنكوبين -

عمليات عديدة ونتائج نوعية للجيش الوطني الشعبي خلال الأسبوع الأخير -

عبد العزيز جراد يترأس اجتماعا للحكومة -

مجازر صبرا و شاتيلا : فصل مأساوي يفضح إرهاب إسرائيل وهمجيتها تجاه الشعب الفلسطيني -