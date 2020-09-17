نحو إعادة بعث رياضة الدراجات ضمن الرياضة العسكرية

وكانت الفكرة موضوع الاجتماع الذي جمع يوم امس الاربعاء العميد بريش عمر مدير الرياضة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني و العقيد غويني بايازيد مدير مركز تحضير المنتخبات العسكرية مع رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات برباري خيرالدين.
وقام خلال الاجتماع رئيس الاتحادية بعرض مشروع يهدف إلى هيكلة النخبة الوطنية العسكرية وذلك من خلال خلق ثلاث أقطاب تطوير بالمدرسة الوطنية لتحضير المنتخبات العسكرية بالعاصمة والناحية العسكرية الثانية بوهران وآخر بالناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة.
و حسب نفس المصدر فان الاتحادية ستقترح قائمة لدراجين تنافسيين يتم اختيارهم وفقا لمعايير المستوى الفني ليتم ضمهم في شهر أكتوبر المقبل كمرحلة أولى على أن تليها مرحلة ثانية من الادماج في شهر فبراير المقبل على مستوى الناحيتين العسكريتين المذكورتين أعلاه بنفس المعايير.
وأعرب العميد بريش عن رغبة وزارة الدفاع الوطني في ترقية رياضة الدراجات ضمن الرياضات الاخرى القادرة على تشريف الراية الوطنية في المحافل الدولية كما أكد ان كل الإمكانيات اللازمة ستوضع تحت تصرف النخبة الوطنية.
ومن جهة أخرى تعهدت الاتحادية بمرافقة مركز تحضير المنتخبات العسكرية من الناحية التقنية من أجل تحضير منتخب عسكري تنافسي في أقرب الآجال وتنظيم بطولة وطنية عسكرية السنة المقبلة.
وأشاد رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات برباري خيرالدين بالوسائل الهامة الموضوعة تحت تصرف النخبة الوطنية من خلال إمكانية استغلال المنشئات العسكرية أثناء التربصات المحلية.
وقال برباري ان عائلة الدراجات تعتز بالانسجام مع هذا المشروع وستسهر على تشريف الراية الوطنية على خطى بطل العالم العسكري السابق: عبد القادر شعبان وغيره من الابطال السابقين.