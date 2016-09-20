الكرة الطائرة: استئناف بطولات موسم 2019-2020 في يناير 2021

الجزائر - تستأنف البطولات الوطنية لموسم 2019-2020 في الكرة الطائرة نشاطها شهر يناير 2021 وذلك بعدما علقت في مارس الفارط بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19), حسب ما أعلنته اليوم الأربعاء الاتحادية الجزائرية للاختصاص.

و اتخذ المكتب الفدرالي للاتحادية عدة قرارات بمناسبة اجتماعه الدوري الأخير, أهمها "استئناف البطولات الحالية, موسم 2019-2020, بداية من يناير 2021", حسب بيان الهيئة الفدرالية التي اعتبرت أنه "من غير الممكن استئناف المنافسة فعليا قبل الفاتح يناير 2021" و أن موسما جديدا للبطولة (2020-2021) "يستلزم على

الأقل مدة 6 أشهر و نصف من النشاط".

يذكر أن رزنامة الموسم لا تزال تضم 12 جولة لم تلعب بعد في القسم الممتاز (رجال) و 6 أخرى في البطولة النسوية, بينما توقف قطار منافسة كأس الجزائر في محطة الدور ثمن النهائي.

كما أكد المكتب الفدرالي أن كل اجراءات الانتقالات , الاعارات و التسريح ستكون معلقة الى غاية نهاية موسم 2019-2020, وهو ما كان قد أعلن عنه الثلاثاء رئيس الاتحادية, مصطفى لموشي, في تصريح ل/واج.

هذا الأخير أخبر أن الأندية الجزائرية ستستفيد من شهرين ونصف لتحضير استئناف البطولة الوطنية, مضيفا أنه "من المنتظر أن ينتهي الموسم منتصف شهر مايو القادم".

وحسب لموشي, فإن المدير الفني الوطني و الطبيب الفدرالي سيتنقلان غدا الخميس الى مقر الوزارة لعرض البروتوكول الصحي تحسبا للعودة للنشاط الرياضي الذي علق منذ 16 مارس الفارط بسبب تفشي فيروس كورونا سريع العدوى.