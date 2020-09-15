Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الكرة الطائرة: الأندية ستستفيد من شهرين و نصف للتحضير

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 19:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
الكرة الطائرة: الأندية ستستفيد من شهرين و نصف للتحضير

الجزائر - ستستفيد الأندية الجزائرية من شهرين ونصف لتحضير استئناف البطولة الوطنية للكرة الطائرة، المعلقة منذ شهر مارس الفارط بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، حسب ما أكدته الاتحادية الجزائرية للاختصاص.

وقال رئيس الاتحادية، مصطفى لموشي، في تصريح ل/واج: "المكتب الفدرالي صادق بالإجماع على استئناف بطولة 2019-2020 و كأس الجزائر. ستستفيد الأندية من فترة تحضير تدوم شهرين ونصف قبل العودة للمنافسة. ومن المنتظر أن ينتهي الموسم منتصف شهر مايو القادم".

وتم تعليق كل المنافسات و النشاطات الرياضية في الجزائر منذ 16 مارس الفارط بسبب تفشي فيروس كورونا سريع العدوى.

وكانت وزارة الشباب و الرياضة قد رخصت باستئناف التدريبات بالنسبة للرياضات الجماعية المعنية بالمنافسات الدولية منذ أول أمس الأحد.

و أضاف لموشي: "لقد راسلنا الوزارة من أجل السماح لنا بفتح القاعات و العودة للتدريبات. في هذا الإطار، سيتنقل المدير الفني الوطني و الطبيب الفدرالي يوم الخميس الى مقر الوزارة لعرض البروتوكول الصحي تحسبا للعودة للنشاط".

كما أوضح رئيس الهيئة الفدرالية أن الأندية ستكون ممنوعة من انتداب لاعبين جدد الى غاية انتهاء الموسم الرياضي 2019-2020.

يذكر أن رزنامة الموسم لا تزال تضم 12 جولة لم تلعب بعد في القسم الممتاز (رجال) و 6 أخرى في البطولة النسوية، بينما توقف قطار منافسة كأس الجزائر في محطة الدور ثمن النهائي.

آخر تعديل على الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 19:31
كلـمات مفتـاحيــة :
الكرة الطائرة: الأندية ستستفيد من شهرين و نصف للتحضير
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 19:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.15

لا تمديد للمستفيدين من منح الذين إنتهت فترة إقامتهم في 30 يونيو الماضي

20.09.15

قسنطينة : تسليم 700 سكن بصيغة البيع بالإيجار في "نوفمبر المقبل"

20.09.15

الكرة الطائرة: الأندية ستستفيد من شهرين و نصف للتحضير

20.09.15

الاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور: الرئيس تبون يستدعي الهيئة الناخبة ليوم 1 نوفمبر المقبل

20.09.15

المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تدعو الى المشاركة بقوة في الاستفتاء على تعديل الدستور

20.09.15

التكفل بانشغالات أصحاب المؤسسات المصغرة ودراسة ملفاتهم

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم…

20.09.14

صدور احكام تتراوح بين 10 اشهر الى 3 سنوات حبسا نافذا في حق عدد  من مسربي مواضيع البكالوريا

20.09.14

رزيق: السجل التجاري الالكتروني سيساهم في القضاء على السجلات الوهمية

20.09.14

سوناطراك تجدد اتفاقيتها مع وكالة ترقية و ترشيد استعمال الطاقة

20.09.14

الجزائر - سويسرا: الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة والصناعة التقليدية