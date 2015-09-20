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كرة القدم / موسم 2020-2021: استئناف التدريبات يخص فقط الأكابر و الرديف

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 18:55     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
كرة القدم / موسم 2020-2021: استئناف التدريبات يخص فقط الأكابر و الرديف

الجزائر - أكدت رابطة كرة القدم المحترفة يوم الثلاثاء أن استئناف التدريبات استعدادا للموسم الكروي الجديد 2020-2021 يخص فقط صنفي الأكابر و الرديف.

و أضافت الرابطة أن تاريخ العودة للتدريبات بالنسبة لباقي الأصناف سيتم الكشف عنه لاحقا.من جهة أخرى, ذكرت الهيئة الكروية أندية الرابطة الأولى (أكابر و رديف) أن تاريخ الاستئناف الرسمي للتدريبات قد حدد ليوم الأحد 20 سبتمبر من قبل وزارة الشباب و الرياضة, بينما تنطلق البطولة المحترفة يوم الجمعة 20 نوفمبر.

يذكر أن بطل الجزائر شباب بلوزداد كان قد عاد لأجواء التدريبات أمس الاثنين بعد ستة أشهر من التوقف بسبب جائحة كورونا, تحضيرا للدور التمهيدي لرابطة أبطال افريقيا, أما شبيبة القبائل فقد اختتمت يوم السبت الفارط بأقبو (بجاية) معسكرها التحضيري الأول, قبل أن تشرع غدا الأربعاء في ثاني تربص لها يدوم 12 يوما بمستغانم. باقي أندية النخبة لم تعلن بعد عن تاريخ عودتها للنشاط.

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كرة القدم / موسم 2020-2021: استئناف التدريبات يخص فقط الأكابر و الرديف
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 18:55     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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