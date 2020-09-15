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كرة القدم : شباب بلوزداد يستأنف التدريبات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 14:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
كرة القدم : شباب بلوزداد يستأنف التدريبات

الجزائر - استأنف شباب بلوزداد, بطل الجزائر 2019-2020 لكرة القدم, التدريبات مساء الاثنين بالجزائر العاصمة بعد ستة أشهر من التوقف بسبب جائحة كورونا.

و أجرى الفريق, تحت قيادة المدرب الفرنسي فرانك دوما, أول حصة تدريبية له بغابة بوشاوي, في إطار المرحلة الأولى من التربص الذي دخله استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2020-2021 المقرر في 20 نوفمبر القادم.

و كان الفريق قد استهل معسكره التحضيري أول أمس الأحد بإجراء اللاعبين و الطاقم الفني تحاليل الكشف عن فيروس كورونا, حسب ما أكده النادي البلوزدادي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

و بالتالي يصبح شباب بلوزداد ثاني فريق جزائري يعود للتدريبات بعد شبيبة القبائل التي اختتمت يوم السبت الفارط بأقبو (بجاية) معسكرها التحضيري الأول, قبل أن تشرع غدا الأربعاء في ثاني تربص لها يدوم 12 يوما بمستغانم.

و دعم الشباب صفوفه خلال المركاتو الشتوي بأربعة عناصر ويتعلق الأمر بالحارس توفيق موساوي (29 سنة) و المدافع مختار بلخيثر (28 سنة) و لاعب الوسط زكريا دراوي (26 سنة) والمهاجم البلجيكي مايكي نغومبو (25 سنة).

في المقابل, سرحت إدارة الشباب خمسة لاعبين وهم نوفل ولد حمو (21 سنة), أحمد قاسمي (35 سنة), توفيق زرارة (34 سنة), محمد خوثير زيتي (30 سنة) و إسلام بن ضيف (28 سنة).

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كرة القدم : شباب بلوزداد يستأنف التدريبات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 14:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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