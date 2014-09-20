بطولة العالم 2021 لكرة اليد: المنتخب الجزائري في تربص من 16 الي 28 سبتمبر بعنابة

الجزائر - يقوم المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد رجال بتربص تحضيري من 16 الي 28 سبتمبر بمركز تجمع رياضي النخبة بسيرايدي (عنابة) تحسبا لنهائيات بطولة العالم لكرة اليد المقررة من 13 الي 31 يناير المقبل بمصر حسبما اعلنت عنه الاثنين الاتحادية الجزائرية للعبة.

وتحسبا لهذا التربص وجه المدرب الفرنسي للسباعي الجزائري الان بورت الدعوة ل 19 لاعبا من بينهم 7 عناصر من فريق المجمع الرياضي البترولي للشروع في التحضيرات للمونديال بعد توقف عن النشاط عمر لعدة اشهر بسبب جائحة كورونا.

و قد خضعت كل العناصر المدعوة لهذا التربص لاختبار كشف فيروس كورونا بمركز الطب الرياضي بالجزائر العاصمة باستثناء الحارس اشرف حمزاوي (شباب برج بوعرريج) و زكريا بلمسعود (نادي شباب براقي) اللذان سينضمان الي المجموعة بمجرد خضوعهما للكشف "بي سي ار" حسبما اوضحه نفس المصدر.

و كانت قرعة البطولة التي سحبت يوم 5 سبتمبر الفارط بالعاصمة المصرية القاهرة قد اوقعت الجزائر في المجموعة السادسة رفقة كل من المغرب و البرتغال و ايسلندا.

و يستهل المنتخب الجزائري لكرة اليد البطولة بمواجهة نظيره المغربي يوم 14 يناير 2021 بالمدينة الجديدة (مصر) لحساب الجولة الاولى للمجموعة السادسة من النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021.

و سيواجه رفاق مسعود بركوس في الجولة الثانية من المنافسة المقررة من 13 الي 31 يناير 2021 منتخب ايسلندا يوم 16 يناير قبل ان يختتم الدور التمهيدي بمواجهة البرتغال في 18 يناير.

وبمناسبة الطبعة ال 27 التي ستجري بحضور 32 منتخبا, سيتأهل أصحاب المراتب الثلاث الأولى إلى الدور الرئيسي.

وفي الدور الرئيسي, ستقسم المنتخبات ال 24 على أربع مجموعات حيث تضم كل منها ستة منتخبات تتنافس فيما بينها بنظام بطولة واحدة , تسفر عن تأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بداية الأدوار الإقصائية في البطولة.

وتقام مباريات دور المجموعات بين يومي 13 و19 يناير فيما يبدأ الدور الرئيسي وكأس الرئيس يوم 20 يناير وحتى يوم 25 يناير. أما الدورين ربع ونصف النهائي والنهائي فيبدأ يوم 26 يناير.

قائمة اللاعبين المدعوين: زموشي يحي (عنابة) بوشيط حمودي (مولودية باتنة) بن مني عبد الله (المجمع البترولي) شهبور رياض (المجمع البترولي) حديد علا الدين (المجمع البترولي) انسعد عقبة (شباب برج بوعرريج) زنادي عبد الجليل (المجمع البترولي) ساكر رضوان (شباب امل سكيكدة) عريب رضا (المجمع البترولي) بركوس مسعود (المجمع البترولي) نعيم زهير (شباب امل سكيكدة) حموش عبد النور (شباب اهلي برج بوعريريج) قريبة محمد (شباب اهلي برج بوعريريج) لناني اسكندر (شباب اهلي برج بوعريريج) برياح عبد الرحيم (المجمع البترولي ) بوزولي يوسف (عنابة) بولحسة على (شباب امل سكيكدة) كوري محتار (مولودية سعيدة) اسامة بونجاح (مولودية سعيدة).