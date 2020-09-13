شباب بلوزداد : "ثمانية أسابيع غير كافية لإجراء تربص جيد"

الجزائر- اعتبر مدرب فريق شباب بلوزداد (الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم), الفرنسي فرانك دوما, يوم الاحد أن فترة الثمانية أسابيع التي تم منحها للأندية من اجل التحضير للموسم الكروي 2020-2021, "غير كافية", معبرا عن تخوفه من ردة فعل اللاعبين عقب توقف طويل عن النشاط.

وصرح دوما في تسجيل مرئي على الصفحة الرسمية الخاصة بالنادي : "في الأوقات العادية, نحتاج إلى خمسة أسابيع لضمان النوعية, مع منح اللاعبين لبعض الأيام راحة.

أما فيما يخص الوضع الحالي مع توقف المنافسة, منذ مارس الفارط, فإن فترة سبعة أسابيع تحضيرات غير كافية لأن الاسبوع الثامن يخصص لتحضير اللقاء الأول.

ومن الناحية البدنية, وكوني لاعب سابق, ينبغي الحذر على صحة اللاعبين من خلال برمجة تحضيرات مكثفة, مع منح أوقات للاسترجاع".

وخضع لاعبو الشباب, بطل الجزائر, يوم الاحد الى اختبارات الكشف عن فيورس كورونا, تحسبا للعودة الى التدريبات, التي ستستأنف ابتداء من يوم 20 سبتمبر, أما عودة المنافسات فقد حددت يوم 20 نوفمبر المقبل, حسب بيان لوزارة الشباب والرياضة.

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واضاف دوما "سنتوجه الى أحد الفنادق لكي نقي صحة اللاعبين, مع تطبيق برنامج عمل مكثف من أجل الاستئناف. مع مرور الأسابيع, ستتطور الامور مع امكانية العمل على الميدان. لكن يجب دراسة الامر سيما من الناحية

البدنية وحتى الجانب المعنوي. أما المرحلة التحضيرية الاخيرة تتعلق بالصراعات الثنائية فوق الميدان. كما قمنا بتوظيف مختص في التغذية لكي يتفادى اللاعبون تناول اي شيء".

وحول مكان التربص, رفض اللاعب الاسبق لنادي موناكو التطرق الى الموضوع قائلا "فيما يتعلق بالتربص خارج الوطن, فإن الامر متوقف على فتح الحدود, وإلا فإننا مجبرون على إجرائه بالجزائر. الرؤية لم تتضح بعد".

وتم إعلان شباب بلوزداد بطلا "استثنائيا" للموسم الكروي 2019-2020, بعد قرار المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية (فاف) بإنهاء الموسم الرياضي, بسبب تفشي جائحة كورونا, من خلال اعتماد نتائج المشاورات الكتابية التي عرضت على أعضاء الجمعية العامة.