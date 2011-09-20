Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تحضيرات أولمبياد-2021: المنتخب الوطني للشراع في تربص ثاني بالجزائر شاطئ

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 أيلول/سبتمبر 2020 15:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات
تحضيرات أولمبياد-2021: المنتخب الوطني للشراع في تربص ثاني بالجزائر شاطئ

الجزائر - يجري المنتخب الجزائري للشراع في اختصاصيه الأولمبيين، لازير (ستاندر) و "أر أس إكس"، تربصا ثانيا من 16 سبتمبر إلى الفاتح أكتوبر المقبل، بالمدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت المائية بالجزائر شاطئ (برج البحري-الجزائر العاصمة)، وذلك في إطار الاستعدادات للألعاب الأولمبية 2020 المؤجلة الى 2021 بطوكيو اليابانية، حسب ما علم من المديرية الفنية الوطنية للرياضة.

وصرح المدير الفني الوطني، عمر بوزيد، لـ"واج" أن الرياضيين الستة المعنيين بهذا التربص رفقة الطواقم الإدارية والفنية والطبية "سيخضعون لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا عبر تقنية "بي سي آر"الاثنين المقبل، بمركز تحضير الفرق الرياضية بالسويدانية (العاصمة)، على أن تظهر النتائج يوم الثلاثاء الذي يليه".

وسيشهد هذا التربص مشاركة ستة بحارين منهم ثلاث فتيات، حيث سيكون أربعة بحارين في اختصاص "ار اس اكس" في الموعد، من بينهم فتاتان، أما اللازير (ستاندار) فسيعرف تواجد عنصرين إحداهما فتاة.

وسبق للنخبة الوطنية للاختصاص ذاته أن خاضت تربصا أولا من 20 أغسطس إلى 4 سبتمبر بنفس المدرسة والذي عرفت تركيز الطاقم الفني على الجانب البدني بسبب ابتعاد الرياضيين عن التحضيرات منذ مارس الفارط إثر تفشي جائحة كورونا.

وحول المشاركة الجزائرية في الأولمبياد، فعلى غرار تأهل الثنائي حمزة بوراس وأمينة بريشي في "ار اس اكس"، تأمل المديرية الفنية في نيل دعوة من قبل الاتحاد الدولي للشراع عبر بطاقة "ويلد كارد" في اختصاص اللازير "لكي نقحم الثنائي زياني وسيم وكرسان مالية" المعنيين أيضا بهذا المعسكر.

وحسب المسؤول ذاته، هناك 18 تذكرة تقدمها الهيئة العالمية "كهدية" للمنتخبات التي عجزت عن بلوغ الاولمبياد.

ومعلوم أن تأهل الثنائي الجزائري، بوراس وبريشي إلى الألعاب الأولمبية يأتي بفضل تتويجهما باللقب القاري عند الذكور والاناث، خلال البطولة الافريقية التي احتضنتها الجزائر في اكتوبر من السنة الماضية.

من جهة أخرى، كشف بوزيد أن الاتحادية الجزائرية قررت إلغاء البطولة الوطنية لهذا الموسم بعد توقف البحارين عن التدرب منذ مارس الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، سيما وأن منافسات الشراع، في جميع اختصاصاتها، تقسم إلى أربع مراحل: ربيعية، صيفية، خريفية وشتوية.

واختتم المتحدث أن الهيئة الفيدرالية باتت تفكر في التحضير للموسم المقبل في انتظار تلقي الضوء الأخضر من قبل الوزارة الوصية للعودة إلى تدريبات الأندية.

 

 قائمة الرياضيين والمدربين المعنيين بالتربص :

- اختصاص "أر أس إكس": حمزة بوراس - رمزي بوجعطيط - أمينة بريشي و كاتيا بلعباس.

- اختصاص (لازير / ستنادار): زياني وسيم - كارسان مالية

 

المدربون:

- بوهاجيرة منار (أر أس إكس/ اناث)

- قوجيل ناصر (أر أس إكس/ ذكور)

- بن والي محمد (لازير: ذكور-إناث).

كلـمات مفتـاحيــة :
تحضيرات أولمبياد-2021: المنتخب الوطني للشراع في تربص ثاني بالجزائر شاطئ
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 أيلول/سبتمبر 2020 15:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.11

ليبيا: محادثات مونترو تعبد الطريق لمرحلة "الحل الشامل"

20.09.11

جراد: الدستور القادم يؤسس لدولة تعمل على خدمة المواطن وإعادة الثقة مع مؤسساته

20.09.11

بكالوريا 2020: تسخير أكثر من 15 ألف شرطي لتأمين مراكز الامتحان

20.09.11

البليدة: إطلاق عدة عمليات لإعادة تهيئة ملعب "مصطفى تشاكر"

20.09.11

اللجنة الأولمبية الجزائرية: أربعة متنافسين للظفر بمنصب الرئيس

20.09.11

تحضيرات أولمبياد-2021: المنتخب الوطني للشراع في تربص ثاني بالجزائر شاطئ

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.09.07

رزيق : الجزائر تسعى الى اختراق السوق الافريقية تجاريا

20.09.07

إتفاقية لإحداث مؤسسات ناشئة في مجالات التراث والثقافة والفنون

20.09.08

قاعدة لوجستية للتصدير وترقية التجارة الخارجية نحو بلدان الجوار الإفريقي

20.09.08

المؤسسة الوطنية لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية تخطط لتصدير منتوجاتها في دول الساحل

20.09.08

بشار: العديد من الفنانين الأفارقة والأمريكيين في لقاء فني بتاغيت في فبراير القادم

20.09.08

تنصيب لجنة عمل لإصلاح منظومة الكتاب