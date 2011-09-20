افتتاح قاعات الرياضة التابعة للخواص تدريجيا ابتداء من 15 سبتمبر

الجزائر - سيتم افتتاح قاعات الرياضة التابعة للخواص تدريجيا و تحت ظروف مشددة ابتداء من يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، حسب بيان لوزارة الشباب و الرياضة نشر اليوم الخميس.

و اوضح بيان الوزارة "كل شخص يريد المشاركة في نشاط رياضي يجب عليه ان يخضع لفحص طبي و تسلم له شهادة طبية تسمح له بمزاولة النشاط"، مضيفا "انه يجب ابلاغ مسير القاعة في حالة التأكد من اصابة احد المشتركين في انشطة القاعة مع التعهد بعدم الحضور الى الحصص".

و من الشروط التي وضعتها الوزارة لعودة النشاطات الرياضية و هي تحديد طاقة استيعاب 10 اشخاص لكل 160 متر مربع على الأقل مع ضرورة توفر التهوية الطبيعية (نوافذ كبيرة) اما القاعات الموجودة في الطابق تحت الأرضي فهي غير معنية باستئناف النشاط.

و تابعت الوزارة في بيانها انه يجب على دورات المياه ان تراعي شروط النظافة و تكون معقمة مشيرة الى وجوب ارتداء الكمامات من طرف الجميع و تجنب العناق و القبل مع عزل مكتب الاستقبال بالزجاج والتأكد من حرارة جسم الاشخاص قبل الدخول الى القاعة.

اما بخصوص المسابح و الفضاءات المائية (الحمامات و الحمامات المعدنية و مراكز التدليك) فهي ممنوعة من استئناف النشاطات.

كما يجب على المدرب أن يكون مزودا بلوازم الحماية (قناع واقي و حماية الوجه) و ان يبتعد عن المشتركين خلال التدريبات مع احترام مسافة 3 امتار بين كل جهاز ليستفيد كل مشترك من مساحة 16 متر مربع.

و خلصت وزارة الشباب و الرياضة الى التذكير بانه "و نظرا للأزمة الصحية فإن ممارسة الرياضة بالنسبة للاشخاص اقل من 16 سنة تبقى ممنوعة اضافة الى الرياضات القتالية".