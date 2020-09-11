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الرابطة الأولى تسلط عقوبة توقيف ملال لمدة سنتين من كل نشاط مع اقتراح شطبه مدى الحياة

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 أيلول/سبتمبر 2020 14:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
الرابطة الأولى تسلط عقوبة توقيف ملال لمدة سنتين من كل نشاط مع اقتراح شطبه مدى الحياة

الجزائر - قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم توقيف رئيس نادي شبيبة القبائل، شريف ملال، لمدة سنتين من كل مهام رسمية أو نشاط له علاقة بكرة القدم، وذلك ابتداء من تاريخ 20 يونيو 2020 مع اقتراح شطبه مدى الحياة، حسبما أعلنته الرابطة مساء اليوم الخميس على موقعها الرسمي.

وحسب الرابطة، فإن شريف ملال معاقب بتهمة "انتهاك الالتزام بالتحفظ وسب الفدرالية والرابطة وهياكلها وأعضائها، والمساس بشرف أعضائها، وعدم احترام قرارات اللجان القانونية"، علما أن "رئيس نادي شبيبة القبائل كان قد عوقب بالإيقاف النافذ لمدة سنتين" خلال 2019.

وأوضحت الهيئة القيادية أنه "بعد اخطارها من طرف الفدرالية الجزائرية لكرة القدم بتاريخ 9 أغسطس 2020 تحت رقم 449/2020 وبتاريخ 9 سبتمبر 2020 تحت رقم 518/2020، قامت لجنة الانضباط بفتح إجراء تأديبي في حق السيد شريف ملال، طبقا للمادة 9/4 من القانون التأديبي للفدرالية".

و سلطت الرابطة هذه العقوبة على رئيس شبيبة القبائل "لعدم احترامه قرارات الهيئات المختصة رغم كونه تحت طائلة عقوبة سابقة تمنعه من ممارسة اي نشاط متعلق بكرة القدم بناء على المحضر رقم 58 المؤرخ في 20 يونيو 2019 لمدة 02 سنتين  مع اقتراح شطبه مدى الحياة"، حيث نشط خلال مناسبتين ندوة صحفية بصفته رئيسا للنادي مع تصريحات و اقوال تتنافى و قانون الانضباط لاتحادية كرة القدم لا سيما المادة 22 التي تقضي بالمنع من مزاولة اي نشاط متعلق بكرة القدم منعا اداريا و رياضيا و يمنع من تمثيل النادي و تضاف الى عقوبة المنع دفع غرامة بقيمة (01) مليون دينار.

و "تعلم لجنة الضبط ان نظام بطولات كرة القدم المحترفة يسمح بالاستئناف امام اللجنة الفدرالية للطعون في لآجال المحددة في المواد 96 و 97  للنظام الداخلي".

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الرابطة الأولى تسلط عقوبة توقيف ملال لمدة سنتين من كل نشاط مع اقتراح شطبه مدى الحياة
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 أيلول/سبتمبر 2020 14:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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