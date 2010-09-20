البطولة الافريقية للمحليين-2022: تأجيل الطبعة السابعة بالجزائر إلى سنة 2023

القاهرة - تأجلت البطولة الافريقية لكرة القدم للاعبين المحليين، التي كانت مقررة من 10 يوليو الى الفاتح اغسطس 2022 بالجزائر، الى يناير 2023، حسب ما أعلنت عنه يوم الخميس، الكنفيدرالية الافريقية (كاف).

وتأجلت المنافسة الى يناير 2023 "في انتظار موافقة الاتحادية الجزائرية (فاف)" تقول الكاف، التي عقدت لجنتها التنفيذية اجتماعا دوريا برئاسة أحمد أحمد عبر تقنية الفيديو.

ويبدو أن هذا التأجيل يأتي بسبب تغيير تاريخ اجراء نهائيات كأس افريقيا للأمم (كان) من سنة 2021 الى يناير 2022 بالكاميرون، بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).

وفيما يخص الطبعة السادسة ل"شان-2020"، الخاصة بالمحليين، فقد كانت مقررة شهر ابريل الفارط بالكاميرون، لتتأجل الى الفترة ما بين 16 يناير و 7 فبراير 2021.

وسيتم تطبيق قانون إجراء تغيير اللاعب الرابع في الفريق خلال نفس اللقاء، في المباريات التي تصل إلى الوقت الاضافي.

ومنحت الكاف حق تنظيم "شان-2022" للجزائر في سبتمبر 2018 بعدما قدمت الفاف ملف الترشح على مستوى الهيئة القارية في مايو من نفس السنة.