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كرة القدم: إنطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى في 20 نوفمبر

  أدرج يـوم : الخميس, 10 أيلول/سبتمبر 2020 18:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات
كرة القدم: إنطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى في 20 نوفمبر

الجزائر - أعلنت وزارة الشباب و الرياضة اليوم الخميس ان انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الكروي 2020-2021 سيكون يوم الجمعة 20 نوفمبر  طبقا لتعليمات الوزير الاول و بعد المصادقة على البروتوكولات الصحية ذات الصلة.

و اتخذ هذا القرار حسب بيان وزارة الشباب و الرياضة "طبقا لتعليمات السيد الوزير الاول الذي كلف وزير الشباب و الرياضة  بدراسة امكانية الاستئناف التدريجي للأنشطة الرياضية بدون جمهور مع مختلف الاتحاديات الرياضية الوطنية و بعد المصادقة على البروتكولات الصحية ذات الصلة من طرف كل من اللجنة الوطنية العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا (كوفيد-19) و المركز الوطني لطب الرياضة" و اشار نفس المصدر ان استئناف تدريبات اندية كرة القدم للرابطة المحترفة الاولى كمرحلة اولى  سيكون ابتداء من الاحد 20 سبتمبر  2020.

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من ناحية اخرى تقرر استئناف التدريبات بالنسبة للاختصاصات الرياضية الجماعية المعنية بالمنافسات الدولية ابتداء من يوم الاحد 13 سبتمبر 2020. فيما ستستأنف الانشطة الرياضية تحت المائية ابتداء من يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020.

و ختمت وزارة الشباب و الرياضة بيانها :" تكلف الاتحاديات الرياضية المعنية بالتنسيق مع  المركز الوطني للطب الرياضي بالسهر على التنفيذ الصارم للبروتوكولات الصحية المعدة لهذا الغرض."

يذكر ان كل النشاطات والمنافسات الرياضية متوقفة منذ تاريخ 16 مارس الفارط بسبب تفشي وباء كورونا.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت في 9 يوليو المنصرم السماح كمرحلة أولى للرياضيين الجزائريين "المؤهلين والقابلين للتأهل" للألعاب الأولمبية المقبلة وشبه أولمبية 2020 بطوكيو، المؤجلة إلى 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، باستئناف التدريبات "مع الاحترام الصارم للإجراءات الوقائية".

كما قررت وزارة الشباب والرياضة مؤخرا "رفع اجراءات تعليق نشاطات هياكل التنظيم و التنشيط الرياضي" مما يسمح للنوادي و الرابطات الاتحاديات الرياضية بتنظيم جمعياتها العامة لسنة 2019.

آخر تعديل على الخميس, 10 أيلول/سبتمبر 2020 18:32
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كرة القدم: إنطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى في 20 نوفمبر
  أدرج يـوم : الخميس, 10 أيلول/سبتمبر 2020 18:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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