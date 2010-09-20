Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرابطتان الأولى والثانية لكرة القدم: حرمان 16 ناديا من الاستقدامات خلال "الميركاتو"

  أدرج يـوم : الخميس, 10 أيلول/سبتمبر 2020 14:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات
الرابطتان الأولى والثانية لكرة القدم: حرمان 16 ناديا من الاستقدامات خلال &quot;الميركاتو&quot;

الجزائر - سيحرم  16 ناديا، منهم 5 ينشطون في الرابطة الاولى المحترفة لطرة القدم، من الاستقدامات خلال مرحلة التحويلات الصيفية "الميركاتو"، بسبب الديون المتراكمة عليها، حسب ما أعلنت عنه يوم الخميس الاتحادية الجزائرية (فاف) على موقعها الرسمي، دون الكشف عن هوية الفرق.

وكشفت الغرفة الوطنية لتسوية النزاعات ان  12 ناديا من الرابطة الاولى مدانا بمبلغ بـ330 مليون دينار، في حين ان 22 فريقا من الرابطة الثانية (المكونة من هنا فصاعدا من اندية محترفة وهاوية) مدانا بـ694 مليون دينار، يضيف نفس المصدر.

وفي يوليو الفارط، كشف رئيس مديرية مراقبة وتسيير المالية التابعة للفاف، رضا عبدوش، أن 1000 مليار سنتيم هي قيمة العجز المالي لدى أندية الرابطة الاولى في إطار الدراسة التي أجرتها هيئته منذ تنصيبها في أكتوبر 2019.

واستنادا إلى حصيلة أولية لذات المديرية بتاريخ 31 ديسمبر 2018، كشفت الفاف في نوفمبر 2019 عن عجز مالي مقدر بـ740 مليار سنتيم.

وشرع أعضاء مديرية مراقبة وتسيير المالية في عمل أولي على مستوى الـ16 ناديا الذين يشكلون الرابطة الاولى، لمعاينة هذه الفرق، كمرحلة أولى، من النواحي الثلاث: ادارية، المحاسباتية واحترام الاجراءات.

وفي إطار تطوير المناجمنت، دعيت الاندية قبل أيام إلى التوقيع على الاتفاقية الثلاثية تربط الشركة الرياضية، بمكاتب الخبرة وبمديرية مراقبة وتسيير المالية، لنيل شهادة نوعية "إيزو 9001".

للتذكير، أمضت عدة أندية من الرابطة المحترفة الأولى، المشكلة من 20، من بينها مولودية الجزائر، شباب بلوزداد، جمعية عين مليلة، نادي بارادو، نجم مقرة، اتحاد الجزائر، اتحاد بلعباس وشباب قسنطينة، على هذه الوثيقة، في انتظار توقيع الاندية الاخرى للرابطة الأولى.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطتان الأولى والثانية لكرة القدم: حرمان 16 ناديا من الاستقدامات خلال "الميركاتو"
  أدرج يـوم : الخميس, 10 أيلول/سبتمبر 2020 14:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.10

بلحيمر: فتح نقاش "واسع" حول مشروع تعديل الدستور

20.09.10

إيليزي: تأهيل المنطقة الصناعية بغرض تطوير الاستثمار

20.09.10

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: الدعوة إلى تعميق نزاهة الانتخابات تحضيرا لاستفتاء…

20.09.10

حوادث المرور: وفاة شخص وإصابة 149 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة

20.09.10

جراد: الدستور محطة "تحول حاسمة" في مسار بناء الدولة و"ليس غاية في حد ذاته"

20.09.10

مجلس الأمة: لجنة الشؤون القانونية تعقد غدا الجمعة اجتماعا لعرض ومناقشة مشروع تعديل الدستور

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.09.07

رزيق : الجزائر تسعى الى اختراق السوق الافريقية تجاريا

20.09.07

إتفاقية لإحداث مؤسسات ناشئة في مجالات التراث والثقافة والفنون

20.09.08

المؤسسة الوطنية لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية تخطط لتصدير منتوجاتها في دول الساحل

20.09.08

رزيق من ولاية أدرار: تشكيل قاعدة لوجستية للتصدير وترقية التجارة الخارجية نحو بلدان الجوار…

20.09.07

الفاف تحدد تواريخ  إيداع الملفات من أجل الحصول على إجازة النادي المحترف 

20.09.07

مسجد الجزائر الأعظم: كلفة الانجاز قاربت 900 مليون أورو