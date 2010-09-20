الرابطتان الأولى والثانية لكرة القدم: حرمان 16 ناديا من الاستقدامات خلال "الميركاتو"

الجزائر - سيحرم 16 ناديا، منهم 5 ينشطون في الرابطة الاولى المحترفة لطرة القدم، من الاستقدامات خلال مرحلة التحويلات الصيفية "الميركاتو"، بسبب الديون المتراكمة عليها، حسب ما أعلنت عنه يوم الخميس الاتحادية الجزائرية (فاف) على موقعها الرسمي، دون الكشف عن هوية الفرق.

وكشفت الغرفة الوطنية لتسوية النزاعات ان 12 ناديا من الرابطة الاولى مدانا بمبلغ بـ330 مليون دينار، في حين ان 22 فريقا من الرابطة الثانية (المكونة من هنا فصاعدا من اندية محترفة وهاوية) مدانا بـ694 مليون دينار، يضيف نفس المصدر.

وفي يوليو الفارط، كشف رئيس مديرية مراقبة وتسيير المالية التابعة للفاف، رضا عبدوش، أن 1000 مليار سنتيم هي قيمة العجز المالي لدى أندية الرابطة الاولى في إطار الدراسة التي أجرتها هيئته منذ تنصيبها في أكتوبر 2019.

واستنادا إلى حصيلة أولية لذات المديرية بتاريخ 31 ديسمبر 2018، كشفت الفاف في نوفمبر 2019 عن عجز مالي مقدر بـ740 مليار سنتيم.

وشرع أعضاء مديرية مراقبة وتسيير المالية في عمل أولي على مستوى الـ16 ناديا الذين يشكلون الرابطة الاولى، لمعاينة هذه الفرق، كمرحلة أولى، من النواحي الثلاث: ادارية، المحاسباتية واحترام الاجراءات.

وفي إطار تطوير المناجمنت، دعيت الاندية قبل أيام إلى التوقيع على الاتفاقية الثلاثية تربط الشركة الرياضية، بمكاتب الخبرة وبمديرية مراقبة وتسيير المالية، لنيل شهادة نوعية "إيزو 9001".

للتذكير، أمضت عدة أندية من الرابطة المحترفة الأولى، المشكلة من 20، من بينها مولودية الجزائر، شباب بلوزداد، جمعية عين مليلة، نادي بارادو، نجم مقرة، اتحاد الجزائر، اتحاد بلعباس وشباب قسنطينة، على هذه الوثيقة، في انتظار توقيع الاندية الاخرى للرابطة الأولى.