كرة القدم/ الرابطة الثانية: الرابطة المحترفة تكرم فريق سريع غليزان

وكتبت الرابطة على "قدم الرئيس عبد الكريم مدور رفقة المكتب التنفيذي, مساء الأربعاء, كأس وشهادة رسمية لفريق سريع غليزان نظير الصعود الذي حققه الى الرابطة الاولى.
وجرى الحفل بمقر الولاية بحضور والي غليزان عطاء الله مولاتي, بحضور أعضاء المكتب الفيدرالي للاتحادية (فاف) وكذا السلطات المحلية".
وحقق "السريع " الصعود من الرابطة الثانية إلى حظيرة النخبة رفقة ثلاثة أندية أخرى وهي: أولمبي المدية, الذي تم تكريمه بتاريخ 27 أغسطس الفارط, ووداد تلمسان وشبيبة سكيكدة.
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كما سيتم تنظيم حفل مماثل لفائدة الوداد بمقر ولاية تلمسان يوم الخميس على (00ر17) حيث سيتسلم الوثيقة الرسمية الخاصة بصعوده, علما أن النادي "الزياني" احتل المركز الثالث وراء كل من شبيبة سكيكدة وأولمبي المدية البطل.