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كرة القدم: الكاف تحسم غدا الخميس في موعد إجراء نصف نهائي رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 أيلول/سبتمبر 2020 19:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
كرة القدم: الكاف تحسم غدا الخميس في موعد إجراء نصف نهائي رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية

القاهرة - تعقد اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) غدا الخميس اجتماعا لمناقشة مستقبل مسابقاتها خاصة نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وكان من المقرر أن تقام مباراتا ذهاب رابطة الأبطال، يومي 25 و26 سبتمبر الجاري في الدار البيضاء، على التوالي بين أندية الرجاء والوداد البيضاويين، والزمالك والأهلي المصريين، على أن تقام مباراتا الإياب في مصر في الثاني والثالث من أكتوبر المقبل، فيما تقام المباراة النهائية في 16 أو 17 من نفس الشهر في مكان سيحدد لاحقا.

 أما نصف نهائي كأس الكونفدرالية بين بيراميدز المصري وحوريا الغيني ونهضة بركان وحسنية أكادير من المغرب، فمن المفترض ان يقام في 22 من الشهر الجاري، على أن تقام المباراة النهائية في 27 من نفس الشهر بالرباط.

 ويتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضا تنظيم تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 وتصفيات كأس العالم 2022، وتحديد مواعيد كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة بالمغرب 2021  .

 كما يوافق الاجتماع على أجندة موسم مسابقات الأندية 2020 - 2021، فضلا عن تحديد مواعيد نهائيات بطولة الأمم الإفريقية للمحليين وتحديث لوائح البطولة ولوائح التصفيات في حال تغيير البلد المضيف.

ويبحث الاجتماع كذلك الجوانب التنظيمية لرابطة أبطال السيدات ومواعيد نهائيات كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2022، ومسابقات الشباب وخاصة تصفيات المناطق لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة المغرب 2021 وبطولة تحت 20 سنة موريتانيا 2021.

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كرة القدم: الكاف تحسم غدا الخميس في موعد إجراء نصف نهائي رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 أيلول/سبتمبر 2020 19:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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