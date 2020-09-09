كرة القدم: الكاف تحسم غدا الخميس في موعد إجراء نصف نهائي رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية

وكان من المقرر أن تقام مباراتا ذهاب رابطة الأبطال، يومي 25 و26 سبتمبر الجاري في الدار البيضاء، على التوالي بين أندية الرجاء والوداد البيضاويين، والزمالك والأهلي المصريين، على أن تقام مباراتا الإياب في مصر في الثاني والثالث من أكتوبر المقبل، فيما تقام المباراة النهائية في 16 أو 17 من نفس الشهر في مكان سيحدد لاحقا.

أما نصف نهائي كأس الكونفدرالية بين بيراميدز المصري وحوريا الغيني ونهضة بركان وحسنية أكادير من المغرب، فمن المفترض ان يقام في 22 من الشهر الجاري، على أن تقام المباراة النهائية في 27 من نفس الشهر بالرباط.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضا تنظيم تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 وتصفيات كأس العالم 2022، وتحديد مواعيد كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة بالمغرب 2021 .

كما يوافق الاجتماع على أجندة موسم مسابقات الأندية 2020 - 2021، فضلا عن تحديد مواعيد نهائيات بطولة الأمم الإفريقية للمحليين وتحديث لوائح البطولة ولوائح التصفيات في حال تغيير البلد المضيف.

ويبحث الاجتماع كذلك الجوانب التنظيمية لرابطة أبطال السيدات ومواعيد نهائيات كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2022، ومسابقات الشباب وخاصة تصفيات المناطق لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة المغرب 2021 وبطولة تحت 20 سنة موريتانيا 2021.