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الفاف/وباء كورونا: تخصيص أزيد من 165 مليار دينار لفائدة الأندية الجزائرية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 أيلول/سبتمبر 2020 11:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات
الفاف/وباء كورونا: تخصيص أزيد من 165 مليار دينار لفائدة الأندية الجزائرية

الجزائر- قرر المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), توزيع الإعانات التي خصصتها الاتحادية الدولية للعبة (فيفا) و الكونفدرالية الإفريقية (كاف), لفائدة الأندية الجزائرية, والمقدرة في مجملها بمبلغ 6ر165 مليار دينار, ذلك في إطار المساعدات المتخذة لمواجهة وباء كورينا " كوفيد-19",حسب ما أفاد به بيان للهيئة الفدرالية يوم الأربعاء.

وأوضح ذات البيان, أنّ المكتب الفيدرالي, قرّر خلال اجتماعه الشهري المعتاد المنعقد يوم الثلاثاء, تخصيص مبلغ 60 مليار دينار لرابطة كرة القدم المحترفة , بمعدل 3 مليار دينار لكل فريق من الأندية ال20 المنشطة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.

ومن جهتها , حصلت الرابطة الوطنية للهواة , على مبلغ 6ر39 مليار دينار, ليقدر بذلك نصيب كل فريق من الأندية ال36 المنتمية لها, على مبلغ 1ر1 مليار دينار, فيما قدّر نصيب رابطة ما بين الجهات بمبلغ 6 مليار دينار.

وفي إطار نفس العملية , استفادت الرابطات الجهوية من إعانات مالية مقدرة في مجملها 36 مليار دينار, تقسم مناصفة على الرابطات التسعة , ليكون بذلك نصيب كل رابطة مبلغ 4 مليار دينار, فيما سيتم توزيع مبلغ 24 مليار دينار على الرابطات الولائية ال48 ليكون بذلك نصيب كل رابطة 5 مليون دينار .

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وتجدر الإشارة الى انّ الاتحادية الجزائرية لكرة القدم كانت قد حصلت على اعانة مقدرة بمبلغ 1 مليون دولار من قبل الاتحادية الدولية (فيفا) و 000. 300 دولار من طرف الكونفدرالية الافريقية.

وأوضح ذات المصدر, انه تمّ الإنتهاء من توزيع الإعانة التي قدمتها الكونفدرالية , على أن يتم توزيع المبلغ الذي خصصته (الفيفا) على مرحلتين, المرحلة الأولى مقررة في الأيام القليلة المقبلة و الثانية مسطرة لشهر ديسمبر من سنة 2020 .

ومن جهة أخرى, ووفق ما تقرر في اللقاء الذي جمع الإتحادية بأندية الرابطة المحترفة الاولى (يوم 26 أغسطس) و الرابطة الثانية ( 31 اغسطس) , فإن المبالغ الممنوحة للرابطة المحترفة لكرة القدم و رابطة كرة القدم للهواة , ستكون بمثابة مساهمة من الاتحادية في مصاريف إنخراط الأندية لموسم 2020 / 2021 .

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الفاف/وباء كورونا: تخصيص أزيد من 165 مليار دينار لفائدة الأندية الجزائرية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 أيلول/سبتمبر 2020 11:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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