كرة الريشة: "ننتظر وصول الدعم المالي قريبا للمشاركة في المونديال"

الجزائر- عبر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة الريشة (بادمينتون), أمين زوبيري, عن أمله في استلام هيئته للدعم المالي من أجل عدم تضييع المشاركة في البطولة العالمية للرجال "توماس كوب", المقررة مطلع أكتوبر المقبل بالدانمارك, خصوصا وأن المنتخب الوطني ما يزال يتنافس من اجل اقتطاع تأشيرة أولمبياد 2021 بطوكيو في اختصاص الزوجي (ذكور).

وصرح زوبيري لـ"واج" "ما زلنا في انتظار الدعم المالي من أجل المشاركة في البطولة العالمية (رجال) والتي تأهلت إليها الجزائر بعد تتويجها باللقب القاري حسب الفرق" مضيفا: "مونديال الدانمارك على الأبواب ونحن في انتظار دخول الأموال ونرجو ألا نضيع المشاركة تفاديا لأي عقوبة مالية مثلما حدث لنا من قبل".

وأفاد أن الاتحادية الدولية للعبة سلطت على نظيرتها الجزائرية غرامة مالية بسبب تغيب النخبة الوطنية عن الدورة الدولية المفتوحة بنيجيريا.

اقرأ أيضا : كرة الريشة / توماس كاب 2020 : الجزائر في المجموعة الثالثة

وكشف زوبيري أيضا "راسلنا حول هذا الأمر الوزارة ونحن في الانتظار, ونأمل أن نلقى ردا إيجابيا في أقرب الآجال لحضور الموعد العالمي".

على صعيد آخر, يتواجد الثنائي مدال صبري ومعمري كسيلة في تربص بمدينة بوردو (فرنسا) منذ أسبوعين تحت إشراف أحد التقنيين الفرنسيين هناك.

أما فيما يخص بقية اللاعبين المتواجدين بأرض الوطن, فهم بانتظار التعرف على نتائج الكشف عن فيروس كورونا تحسبا للعودة إلى أجواء التدريبات بعد توقف فاق الخمسة أشهر.