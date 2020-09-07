الفاف تحدد تواريخ  إيداع الملفات من أجل الحصول على إجازة النادي المحترف 

و اوضح ذات المصدر أنّ هذه العملية ستنطلق يوم الخميس المصادف للفاتح أكتوبر المقبل من خلال مرور خمسة فرق هي (مولودية الجزائر، نصر حسين داي إتحاد الجزائر، شباب بلوزداد و نادي بارادو)، على أن تختتم يوم الثلاثاء (6 أكتوبر).
و ذكرت مديرية مراقبة التسيير المالي،- انه بناء على قرار المكتب الفدرالي المتعلق بإجراءات الحصول على إجازة النادي المحترف- ، فانّ هذه العملية مبنية أساسا على الاتفاقية المبرمة بين الشركات الرياضية ذات أسهم بمكاتب خبرة لمرافقة أندية الرابطة الأولى وإعداد وتقديم ملف يتضمن 19 وثيقة تمّ الإعلان عنها و إرسالها للأطراف المعنية في وقت سابق .
و فيما يلي التواريخ المحددة لإيداع ملفات النادي المحترف :
-- الخميس الفاتح اكتوبر : مولودية الجزائر ، نصر حسين داي ، اتحاد الجزائر ، ( من 00ر10سا إلى 00ر12سا) شباب بلوزداد، نادي بارادو (من 00ر13سا- 00ر15سا).
-- الأحد 4 اكتوبر : جمعية الشلف ، وفاق سطيف، شبيبة القبائل ، (من 00ر10سا إلى 00ر12سا) اولمبي المدية، جمعية عين مليلة (00ر13سا إلى 00ر15سا ).
-- الاثنين 5 أكتوبر : شبيبة سكيكدة ، نجم كقرة ، اتحاد بسكرة (00ر10سا إلى 00ر12سا)، سباب برج بوعريريج ، شباب قسنطينة ( من 00ر13سا إلى 00ر15سا) .
-- الثلاثاء 6 أكتوبر: مولودية وهران ، اتحاد بلعباس ، وداد تلمسان(من 00ر10سا الى 00ر12سا) ، شبيبة الساورة ، سريع غليزان (من 00ر13سا إلى 00ر15سا).