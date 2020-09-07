الفاف تحدد تواريخ  إيداع الملفات من أجل الحصول على إجازة النادي المحترف 

الجزائر - حددت مديرية مراقبة التسيير المالي للأندية المحترفة، التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تواريخ إيداع الملفات من أجل الحصول على إجازة النادي المحترف، حسب ما أفادت به الهيئة الفدرالية عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت .

و اوضح ذات المصدر أنّ هذه العملية ستنطلق يوم الخميس المصادف للفاتح أكتوبر المقبل من خلال مرور خمسة فرق هي (مولودية الجزائر، نصر حسين داي إتحاد الجزائر، شباب بلوزداد و نادي بارادو)، على أن تختتم يوم الثلاثاء (6 أكتوبر).

و ذكرت مديرية مراقبة التسيير المالي،- انه بناء على قرار المكتب الفدرالي المتعلق بإجراءات الحصول على إجازة النادي المحترف- ، فانّ هذه العملية مبنية أساسا على الاتفاقية المبرمة بين الشركات الرياضية ذات أسهم بمكاتب خبرة لمرافقة أندية الرابطة الأولى وإعداد وتقديم ملف يتضمن 19 وثيقة تمّ الإعلان عنها و إرسالها للأطراف المعنية في وقت سابق .

و فيما يلي التواريخ المحددة لإيداع ملفات النادي المحترف :

-- الخميس الفاتح اكتوبر : مولودية الجزائر ، نصر حسين داي ، اتحاد الجزائر ، ( من 00ر10سا إلى 00ر12سا) شباب بلوزداد، نادي بارادو (من 00ر13سا- 00ر15سا).

-- الأحد 4 اكتوبر : جمعية الشلف ، وفاق سطيف، شبيبة القبائل ، (من 00ر10سا إلى 00ر12سا) اولمبي المدية، جمعية عين مليلة (00ر13سا إلى 00ر15سا ).

-- الاثنين 5 أكتوبر : شبيبة سكيكدة ، نجم كقرة ، اتحاد بسكرة (00ر10سا إلى 00ر12سا)، سباب برج بوعريريج ، شباب قسنطينة ( من 00ر13سا إلى 00ر15سا) .

-- الثلاثاء 6 أكتوبر: مولودية وهران ، اتحاد بلعباس ، وداد تلمسان(من 00ر10سا الى 00ر12سا) ، شبيبة الساورة ، سريع غليزان (من 00ر13سا إلى 00ر15سا).