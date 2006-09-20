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كرة القدم / كأس الجزائر: إلغاء نسخة 2019-2020

  أدرج يـوم : الأحد, 06 أيلول/سبتمبر 2020 19:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
كرة القدم / كأس الجزائر: إلغاء نسخة 2019-2020

الجزائر- ألغيت نسخة 2019-2020 لكأس الجزائر لكرة القدم, والتي كانت معلقة منذ شهر مارس الفارط بسبب جائحة كورونا فيروس, حسبما علمته "وأج" اليوم الأحد من الاتحادية الجزائرية "فاف".

وأكد عضو المكتب الفيدرالي العربي عومامر في حديثه مع "وأج" قائلا: "قررنا اليوم الأحد خلال إجتماع مع الأندية المعنية بالمنافسة, إلغاء الطبعة الحالية لكأس الجزائر, في انتظار ترسيم هذا القرار يوم الثلاثاء المقبل أثناء إجتماع المكتب الفيدرالي للاتحادية".

وعلى غرار البطولة الوطنية تم تعليق كأس الجزائر منذ شهر مارس الماضي, خلال الدور ربع النهائي (ذهاب), الذي جرى يومي 10 و 11 مارس. ولا تزال ثمانية أندية تُنافس على جبهة كأس الجزائر: أهلي برج بوعريريج, وفاق سطيف, اتحاد بسكرة, وداد بوفاريك, اتحاد بلعباس, أمل بوسعادة, نادي بارادو وجمعية وهران.

وبخصوص ممثل الجزائر الثاني في كأس الكونفدرالية الإفريقية, الذي اعتاد أنها تكون من نصيب المتوج بكأس الجزائر, أوضح عومامر: "سيتم تعيين الفريق خلال نفس إجتماع المكتب الفيدرالي. أشير إلى أن الأندية الهاوية وهي : جمعية وهران, أمل بوسعادة و وداد بوفاريك, غير معنية بهذا التعيين. كما أنه لم يتم الإتفاق على احتمال إجراء عملية سحب القرعة لاختيار الفريق المشارك في هذه المنافسة القارية".

وسيشارك فريق وفاق سطيف ممثل الجزائر الأول في الطبعة القادمة من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية, بفضل المرتبة الثالثة التي تحصل عليها من خلال الترتيب النهائي لموسم 2019-2020.

 

 

 

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كرة القدم / كأس الجزائر: إلغاء نسخة 2019-2020
  أدرج يـوم : الأحد, 06 أيلول/سبتمبر 2020 19:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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