كأس العالم لكرة اليد: الجزائر في المجموعة السادسة

القاهرة- وقعت الجزائر في المجموعة السادسة لكأس العالم لكرة اليد-2021 بمصر (رجال), بمعية البرتغال على وجه الخصوص, حسب نتائج قرعة عملية سحب القرعة التي جرت سهرة يوم السبت, في سفح أهرامات الجيزة الشهيرة قرب القاهرة.

وسيلعب "الخُضر" كذلك بمعية إيسلندا و المغرب, خلال الدور التمهيدي للمنافسة التي ستجري دورتها النهائية بين 13 و 31 يناير القادم.

وبمناسبة الطبعة الـ 27 التي ستجري بحضور 32 منتخبا, حيث ستتأهل أصحاب المراتب الثلاث الأولى إلى الدور الرئيسي.

وفي الدور الرئيسي, ستقسم المنتخبات الـ 24 على أربع مجموعات حيث تضم كل منها ستة منتخبات تتنافس فيما بينها بنظام بطولة واحدة , تسفر عن تأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بداية الأدوار الإقصائية في البطولة.

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للتذكير أن مصر تستضيف للمرة الثانية في تاريخها الدور النهائية لكأس العام لكرة اليد بعد نسخة 1999. واختار المنظمون أربعة مواقع لاحتضان المنافسة : الإسكندرية, القاهرة, الجيزة ومصر الجديدة.

ويوجد المنتخب الجزائري دون نشاط منذ بداية جائحة كورونا فيروس, وقد خضعت العناصر الوطنية هذا الأسبوع من خلال مجموعات صغيرة إلى اختبار فحص "كوفيد-19", بالمركز الوطني لطب الرياضة, تسحبا لاستئناف التدريبات.

تركيبة المجموعات:

المجموعة الأولى: ألمانيا - المجر - أوروغواي - الرأس الأخضر

المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - البرازيل - بولونيا

المجموعة الثالثة: كرواتيا - قطر - اليابان - أنغولا

المجموعة الرابعة: دانمارك - الأرجنتين - البحرين - جمهورية الكونغو الديمقراطية

المجموعة الخامسة: النرويج - النمسا - فرنسا - ممثل قارة أمريكا الشمالية

المجموعة السادسة: البرتغال - الجزائر - إيسلندا - المغرب

المجموعة السابعة: السويد - مصر - جمهورية التشيك - ممثل قارة أمريكا الجنوبية

المجموعة الثامنة: سلوفينيا - بيلاروسيا - كوريا الجنوبية - روسيا

ملاحظة : يتأهل أصحاب المراتب الثلاث الأولى إلى الدور الرئيسي, حيث ستقسم المنتخبات الـ 24 على أربع مجموعات حيث تضم كل منها ستة منتخبات تتنافس فيما بينها بنظام بطولة واحدة, تسفر عن تأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بداية الأدوار الإقصائية في البطولة.