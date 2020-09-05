جيش / رياضة - الألعاب العسكرية الدولية: نتائج مشجعة للفريق الوطني العسكري

الجزائر - عاد المنتخب الوطني العسكري إلى أرض الوطن يوم السبت، بعد مشاركته في الطبعة السادسة للألعاب العسكرية الدولية، التي جرت بروسيا من 23 أغسطس حتى 2 سبتمبر الجاري، محققا نتائج مشجعة، بعد مشاركته الثالثة على التوالي، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وكان في استقبال الوفد الجزائري بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، نيابة عن السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اللواء محمد قايدي رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، مرفوقا بإطارات سامية من مختلف هيئات وزارة الدفاع الوطني، يضيف البيان.

وخلال هذه التظاهرة الرياضية الدولية، شارك الفريق الوطني العسكري في تخصصين، وهما "الفصيلة المحمولة جوا" و "الصديق الوفي".

وفي التخصص الأول تحصل فريق قيادة القوات البرية على المرتبة الرابعة حسب الفرق، كما نال جائزة "الفريق المتحد" وجائزة أحسن رامي بقاذف الصواريخ "RPG-7"، بالإضافة إلى وسام وزارة الدفاع الوطني لفدرالية روسيا نظير مساهمته في تطوير الألعاب العسكرية الدولية.

أما في التخصص الثاني فتحصل فريق قيادة الدرك الوطني على المرتبة الثالثة حسب الفرق وكذا جائزة أحسن فريق في مسابقة السينوتقني والمرتبة الثانية في مسابقة الصيد والمرتبة الثالثة في سباق الأبطال، بالإضافة إلى جائزة أحسن حكم في الدورة.

وفضلا عن الجزائر، عرفت الطبعة السادسة مشاركة كل من روسيا (البلد المنظم)، الصين، بيلاروسيا، الكونغو، كمبوديا، مالي، ناميبيا، طاجيكستان وغينيا الاستوائية.

وسيحظى المنتخب الوطني العسكري باستقبال من طرف السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يوم الأحد 6 سبتمبر بمقر وزارة الدفاع الوطني.