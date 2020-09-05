كرة القدم / إتحاد العاصمة: ترقية ستة لاعبين من فئة الآمال إلى الفريق الأول المحترف

الجزائر - وافقت إدارة اتحاد العاصمة (الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم) على ترقية ستة لاعبينمن فئة الآمال الى الفريق الأول المحترف تحسبا للموسم الرياضي 2020-2021 ، حسب ما علمته واج يوم السبت من الناديالعاصمي.

ويتعلق الامر بكل من عليان ياسين، بجاوي أحمد، عباسي زين الدين، لوانشي عبد الكريم، جنيدي محمد و وهاب وسيم.

"يواصل عنتر يحيى خطة عمله المتمثلة في تشجيع أبناء النادي و تثمين عمل المربين مع إدماج هذه المجموعة من اللاعبين من أجل المواصلة في مشروع التكوين الذي يبقى الهدف الأول بالنسبة للنادي. الأمر الصعب ليس الانضمام للمجموعة المحترفة ولكن البقاء ضمنها وعلى الشباب أن يكونوا أقوياء من الجانبين الرياضي و النفسي." يوضح نفس المصدر.

فيما يخص جدول التدريبات لفئات الشباب للموسم القادم ، ستتدرب مدرسة كرة القدم من فئة U7 إلى U12 مرتين في الأسبوع إضافة إلى مباراة في نهاية الأسبوع، وتدريبات فئة U13 إلى U16 أربع مرات في الأسبوع إضافة إلى المباراة ، أما فئات U17 الى U21 فتتدرب خمس مرات في الأسبوع إضافة إلى المباراة في نهاية الأسبوع.