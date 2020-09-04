قرعة مونديال كرة اليد : المنتخب الجزائري يتعرف على منافسيه يوم السبت

الجزائر - سيتعرف المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد (اكابر ذكور), يوم غد السبت على منافسيه في مونديال2021 المقرر بمصر في الفترة الممتدة من 13 الى 31 يناير, وذلك بمنسابة عملية سحب القرعة المقررة بالعاصمة المصرية.

وقسمت المنتخبات ال32 , المنشطة للطبعة السابعة و العشرين على أربع مستويات, بحيث يضم كل مستوى ثمانية منتخبات, تمّ تصنيفهم حسب ترتيبهم في البطولات القارية أو مقابلات السد التي شاركوا فيها,ومن ثمّ تشكيل ثماني مجموعات من أربع منتخبات في كل مجموعة, و بواقع منتخب واحد فقط من كل مستوى من المستويات الأربعة.

ويتواجد المنتخب الوطني الجزائري تحت قيادة المدرب الفرنسي آلان بورت ,- و الذي اقتطع تأشيرة تأهله إلى العرس العالمي للكرة الصغيرة بعد احتلاله للمركز الثالث في البطولة الإفريقية الأخيرة التي جرت فعالياتها بتونس-, في في المستوى الثاني رفقة منتخبات كل منتخب البلد المضيف (مصر) و قطر والأرجنتين وتونس والنمسا والمجر وبيلاروسيا .

وبهذه المشاركة العالمية الجدية المنتظرة , سيجدد رفاق الدولي مسعود بركوس عودتهم إلى المنافسة العالمية, بعد غيابهم عن الطبعتين الاخيرتين (فرنسا 2017 ) و المانيا و الدنمارك سنة 2019.

وسيكون المنتخب الوطني في موعد القاهرة (2021) على موعد بمواجهات صعبة للغاية, سيكون التحدي فيها لعمالقة اللعبة على مستوى العالم ,مثل الدانمارك (حامل اللقب) و إيسلندا و روسيا .

وتتنافس منتخبات كل مجموعة فيما بينها بنظام بطولة مصغرة من دور واحد على أن تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الثاني (الدور الرئيسي) الذي يضم 24 منتخبا.

وفي الدور الرئيسي, ستقسم المنتخبات الـ 24 على أربع مجموعات حيث تضم كل منها ستة منتخبات تتنافس فيما بينها بنظام بطولة واحدة , تسفر عن تأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بداية الأدوار الإقصائية في البطولة .

ويبدو انّ مهمة المنتخب الوطني , سوف لن تكون يسيرة في هذا الموعد العالمي , خاصة بعد ركون المنتخب على غرار بقية الاختصاصات الأخرى لعطلة إجبارية بسبب جائحة فيروس كورونا , علما أنّ عناصر المنتخب الوطني قد خضعت لفحوص اختبارات فيروس كورونا, تحسبا للعودة المرتقبة لأجواء التحضيرات .

وسيقتطع الفريق الذي سيتوج باللقب العالمي في طبعته ال27 , تأشيرة مشاركته في دورة الألعاب الاولمبية التي كانت مقررة آنفا لسنة 2020 قبل لن يتقرر تأجيلها إلى العام المقبل 2021 , بسبب جائحة كورونا " كوفيد 19".

وفيما يلي تركيبة المستويات الأربعة للبطولة :

-- المستوى الأول : الدنمارك وإسبانيا وكرواتيا والنرويج وسلوفينيا وألمانيا والبرتغال والسويد .

-- المستوى الثاني : الجزائر قطر ومصر والأرجنتين وتونس والنمسا والمجر وبيلاروسيا .

-- المستوى الثالث : إيسلندا والبرازيل وفرنسا وكوريا الجنوبية واليابان والبحرين والتشيك وأوروغواي.

-- المستوى الرابع : أنغولا والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية والمغرب وبولندا وروسيا.