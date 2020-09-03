عبد الرحمن حماد يقدم ملف ترشحه لرئاسة اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية

الجزائر - أعلن عبد الرحمن حماد, صاحب برونزية أولمبياد-2000 بسيدني الاسترالية, عن ترشحه رسميا لرئاسة اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية والمقرر عقد جمعيتها العامة الانتخابية يوم السبت 12 سبتمبر بالمقر المتواجد ببن عكنون (الجزائر العاصمة).

وصرح حماد, النائب الثاني لرئيس اللجنة, لـ"واج" "قررت تقديم ملف ترشحي لنيل منصب رئيس اللجنة الأولمبية من اجل تجسيد التنسيق واعادة الهدوء لهيئتنا التي عاشت مؤخرا لحظات صعبة".

وأضاف "ألتزم أمام العائلة الرياضية بخدمة الحركة الأولمبية, التطور والعمل على احترام كل أحكام الموجودة في الميثاق الاولمبي".

كما تطرق إلى العمل الذي سيقوم به على رأس الهيئة الأولمبية سيما تجاه الرياضيين تحسبا لأولمبياد 2021 بطوكيو والألعاب المتوسطية 2022 بوهران.

وبعدما ترأس لجنة رياضيي "الكوا" منذ 2013 قبل ان يتم انتخابه في 2018 عضوا في اللجنة الفنية للمجلس الدولي للألعاب المتوسطية.

وفضلا عن حماد, قدم اثنان آخران ملفي ترشحهما لمنصب الرئيس, ويتعلق الأمر بكل من وزير الشباب والرياضة السابق والرئيس الحالي لاتحادية المبارزة, رؤوف سليم برناوي, وسمية فرقاني, نائبة سابقة في المجلس الشعبي الوطني وأول حكمة دولية في كرة القدم.

وتنتهي مهلة إيداع ملفات الراغبين في الترشح اليوم الخميس على (00ر18), حسب ما حددته لجنة الترشيحات.

وسيكون على الرئيس الجديد للجنة تسيير ما تبقى من عهدة أولمبية والمنتهية مع أولمبياد 2021 بطوكيو.

يذكر أنه وبعد استقالة الرئيس السابق, مصطفى براف, التي تم قبولها يوم 12 مايو 2020 من قبل المكتب التنفيذي, أوكلت مهمة الرئيس بالنيابة إلى النائب الأول للرئيس محمد مريجة, حسب القوانين المعمول بها, لتسيير "الكوا" في هذه المرحلة وتحضير الجمعيتين العامتين العادية والانتخابية.