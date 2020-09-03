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البطولة المحترفة الأولى: الرابطة تدعو الأندية إلى تعليق كل تربصات وتجمعات الرياضيين

  أدرج يـوم : الخميس, 03 أيلول/سبتمبر 2020 15:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 21 مرات
البطولة المحترفة الأولى: الرابطة تدعو الأندية إلى تعليق كل تربصات وتجمعات الرياضيين

الجزائر - دعت الخميس رابطة كرة القدم المحترفة ، الأندية إلى تعليق جميع التربصات والتجمعات الخاصة بالرياضيين, مذكرة بأن التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية, في إطار محاربة تفشي جائحة كورونا فيروس "كوفيد-19", لا تزال سارية لحد الآن.

وأفادت الرابطة عبر بيان نشرته على موقعها الرسمي: "تذكر الرابطة جميع الأندية المحترفة أن كل التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية في إطار محاربة تفشي جائحة كورونا فيروس لا تزال سارية. وبهذا تدعو الاتحادية إلى احترام إجراء تعليق كل تربصات وتجمعات الرياضيين الأندية وتحذّر أي ناد يعترض هذا الإجراء بتعريضه للعقوبات".

وجاء رد فعل الرابطة المحترفة بعد يومين من بداية تربص فريق شبيبة القبائل بمدينة أقبو (بجاية), ليكون أول ناد جزائري يستأنف التدريبات, عقب خمسة أشهر ونصف من تعليق جميع المنافسات والأنشطة الرياضية بالجزائر, بسبب جائحة كورونا فيروس.

وبالرغم من أنّ السلطات العمومية لم ترخص بعد للأندية استئناف التدريبات, إلاّ أنّ الحكومة كلفت وزير الشباب والرياضة, سيد علي خالدي, بالتنسيق مع مختلف الاتحاديات الرياضية الوطنية, من أجل العودة التدريجية للنشطات الرياضية دون جمهور, وذلك من خلال اعتماد بروتوكول صحي يتناسب مع كل اختصاص, حسب ما جاء في بيان الوزارة الأولى الاثنين.

وختمت الرابطة بيانها كالتالي: "تعتمد الرابطة على روح المسؤولية لكل الأطراف للحفاظ على صحة جميع الناشطين في ميدان كرة القدم وللحرص على إحترام القواعد التي أقرتها السلطات الصحية في البلاد".

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البطولة المحترفة الأولى: الرابطة تدعو الأندية إلى تعليق كل تربصات وتجمعات الرياضيين
  أدرج يـوم : الخميس, 03 أيلول/سبتمبر 2020 15:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 21 مرة   شارك

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