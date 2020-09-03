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أندية ج.الشلف و س. غليزان و و.تلمسان و أ.المدية يوقعون على الاتفاقية الثلاثية

  أدرج يـوم : الخميس, 03 أيلول/سبتمبر 2020 13:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
أندية ج.الشلف و س. غليزان و و.تلمسان و أ.المدية يوقعون على الاتفاقية الثلاثية

 الجزائر- وقعت أربعة أندية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى, (جمعية الشلف, سريع غليزان, وداد تلمسان, اولمبي المدية), يوم الاربعاء بمقر الاتحادية بدالي إبراهيم (الجزائر), على الاتفاقية الثلاثية التي تربط الشركات الرياضية ذات أسهم بمكاتب خبرة و مديرية مراقبة التسيير و المالية التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم, حسب ما أعلنت عنه يوم الخميس, الفاف  عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.

و أوضح ذات المصدر انّ هذه الاتفاقية قد أبرمت بين مكاتب خبرة و الشركة الرياضية ذات أسهم ومديرية مراقبة التسيير المالي التابعة للاتحادية , من أجل الحصول على شهادة الجودة "إيزو 9001" .

وأضاف ذات المصدر انّ فريق جمعية الشلف و سريع غليزان و وداد تلمسان قد وقعوا على هذه الاتفاقية مع  مكتب الخبرة " IANOR" فيما وقع فريق أولمبي المدية على هذه الوثيقة مع مكتب الخبرة "كايزن اكاديمي ".

و يأتي التوقيع على هذه الوثيقة في إطار تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الفاف من أجل مرافقة  الأندية المحترفة.

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للتذكير, أمضت تسعة أندية - لحدّ الآن-  على هذه الاتفاقية الثلاثية, و يتعلق الامر ب : مولودية الجزائر, شباب بلوزداد,  جمعية عين مليلة, نجم مقرة , اتحاد الجزائر, اتحاد بلعباس , نادي بارادو, اتحاد بسكرة, شباب قسنطينة في

انتظار وفاق سطيف الذي رفض في وقت سابق التوقيع قبل العدول عن القرار بعد اللقاء الذي جمع مؤخرا مسيرو الفريق السطايفي برئيس الاتحادية  خير الدين زطشي .

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أندية ج.الشلف و س. غليزان و و.تلمسان و أ.المدية يوقعون على الاتفاقية الثلاثية
  أدرج يـوم : الخميس, 03 أيلول/سبتمبر 2020 13:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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