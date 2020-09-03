أندية ج.الشلف و س. غليزان و و.تلمسان و أ.المدية يوقعون على الاتفاقية الثلاثية

و أوضح ذات المصدر انّ هذه الاتفاقية قد أبرمت بين مكاتب خبرة و الشركة الرياضية ذات أسهم ومديرية مراقبة التسيير المالي التابعة للاتحادية , من أجل الحصول على شهادة الجودة "إيزو 9001" .
وأضاف ذات المصدر انّ فريق جمعية الشلف و سريع غليزان و وداد تلمسان قد وقعوا على هذه الاتفاقية مع مكتب الخبرة " IANOR" فيما وقع فريق أولمبي المدية على هذه الوثيقة مع مكتب الخبرة "كايزن اكاديمي ".
و يأتي التوقيع على هذه الوثيقة في إطار تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الفاف من أجل مرافقة الأندية المحترفة.
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للتذكير, أمضت تسعة أندية - لحدّ الآن- على هذه الاتفاقية الثلاثية, و يتعلق الامر ب : مولودية الجزائر, شباب بلوزداد, جمعية عين مليلة, نجم مقرة , اتحاد الجزائر, اتحاد بلعباس , نادي بارادو, اتحاد بسكرة, شباب قسنطينة في
انتظار وفاق سطيف الذي رفض في وقت سابق التوقيع قبل العدول عن القرار بعد اللقاء الذي جمع مؤخرا مسيرو الفريق السطايفي برئيس الاتحادية خير الدين زطشي .