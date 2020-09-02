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الفاف: عدة نقاط لمناقشتها خلال اجتماع المكتب الفيدرالي الثلاثاء المقبل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 أيلول/سبتمبر 2020 12:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات
الفاف: عدة نقاط لمناقشتها خلال اجتماع المكتب الفيدرالي الثلاثاء المقبل

الجزائر - يعقد المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل في دورة عادية بمقر الهيئة بدالي براهيم بالعاصمة، حسب ما أوردته الفيدرالية يوم الاربعاء على موقعها الرسمي.

وخلال هذا الاجتماع، ستتم مناقشة تقارير نشاطات الرابطات الخمس وهي: الرابطة المحترفة، رابطة الهواة، رابطة ما بين الجهات، رابطة كرة القدم النسوية ورابطة كرة القدم داخل القاعات.

كما سيتطرق اعضاء المكتب الى تقارير المديرية الفنية الوطنية وجميع اللجان: لجنة المالية، كأس الجزائر، اللجنة الطبية الفيدرالية، لجنة تسوية النزاعات، اللجنة التحكيمية، كرة القدم النسوية، لجنة التنسيق مع الرابطات، لجنة قانون اللاعب ولجنة كرة القدم داخل القاعة والكرة الشاطئية.

ويرتقب أن يصادق الاعضاء على محضر الاجتماع الاخير للمكتب المنعقد يوم 10 أغسطس الفارط.

آخر تعديل على الأربعاء, 02 أيلول/سبتمبر 2020 12:50
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الفاف: عدة نقاط لمناقشتها خلال اجتماع المكتب الفيدرالي الثلاثاء المقبل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 أيلول/سبتمبر 2020 12:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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