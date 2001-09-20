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تحديد تاريخ 3 سبتمبر كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح لرئاسة لجنة الاولمبية الجزائرية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 أيلول/سبتمبر 2020 18:55     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
تحديد تاريخ 3 سبتمبر كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح لرئاسة لجنة الاولمبية الجزائرية

الجزائر - حددت لجنة الترشيحات التابعة للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية, تاريخ 3 سبتمبر على (00ر17), كآخر أجل لإيداع ملفات الراغبين في تولي منصب رئاسة هذه الهيئة  خلال الجمعية العامة الانتخابية المقررة يوم 12 سبتمبر بمقر اللجنة ببن عكنون (الجزائر), حسب ما علمته "واج" من "الكوا".

وأوضح المصدر أن "آخر أجل لإيداع ملفات الترشيحات قد تم تحديده  بتاريخ 3 سبتمبر على الساعة (00ر17), كما تمر ملفات الاشخاص الراغبين في الترشح على أعضاء المكتب التنفيذي لذات اللجنة, وبعد دراسة جميع الملفات, سيتم الاعلان عن القائمة الرسمية للمترشحين".

وتم الشروع في عملية تقديم الملفات وذلك على مستوى مكتب الأمين العام للجنة الاولمبية, وإلى حد الآن, تم إيداع ملف مترشح واحد, ويتعلق الأمر بالوزير السابق للشباب والرياضة والرئيس الحالي للاتحادية الجزائرية للمبارزة, رؤوف سليم برناوي.

وسيكون على الرئيس الجديد للجنة تسيير ما تبقى من عهدة أولمبية والمنتهية مع أولمبياد 2021 بطوكيو.

يذكر أنه وبعد استقالة الرئيس السابق, مصطفى براف, التي تم قبولها يوم 12 مايو 2020 من قبل المكتب التنفيذي, أوكلت مهمة الرئيس بالنيابة إلى النائب الأول للرئيس محمد مريجة, حسب القوانين المعمول بها, لتسيير "الكوا" في هذه المرحلة بتحضير الجمعيتين العامتين العادية والانتخابية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 01 أيلول/سبتمبر 2020 19:41
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تحديد تاريخ 3 سبتمبر كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح لرئاسة لجنة الاولمبية الجزائرية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 أيلول/سبتمبر 2020 18:55     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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