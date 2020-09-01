منافسات الاندية الافريقية لكرة القدم: الجزائر في المركز الخامس في تصنيف الكاف

القاهرة - تحتل الجزائر الصف الخامس في تصنيف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للاتحاديات الاعضاء المشاركة في منافستي رابطة الابطال و كاس الكونفدرالية و الذي يتم من خلاله معرفة عدد الأندية الممثلة لكل دولة في المسابقتين القاريتين للفرق.

واعتمد التصنيف على نتائج أندية كل دولة في آخر 5 سنوات في البطولات الأفريقية، وذلك يهدف إلى السماح لأول 12 دولة، بإشراك فريقين في كل من رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية.

و يمنح الفائز برابطة الأبطال 6 نقاط، مقابل 5 لمن يخسر النهائي، و4 نقاط لمن يقصى من نصف النهائي، و3 نقاط لمن يقصى من ربع النهائي، ونقطتين لثالث المجموعة، ونقطة واحدة لمتذيل المجموعة.

وبالنسبة لكأس الكونفدرالية يمنح البطل 5 نقاط، مقابل 4 لمن يخسر النهائي، و3 نقاط للخاسرين في نصف النهائي، ونقطتان لمن يخسر ربع النهائي، ونقطة وحيدة لثالث مجموعته، ونصف نقطة لرابع مجموعته

وجاءت أندية المغرب متصدرة التصنيف بـ 180 نقطة، مقابل 147 نقطة لـ مصر التي جاءت في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط فقط عن تونس الثالث بـ 140 نقطة. و احتلت الجزائر المركز الخامس 81 نقطة.

يذكر أن الدول التي تحتل المراكز ال 12 الاولى قاريا لها ممثلان اثنان في مسابقة رابطة الأبطال و نفس العدد في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويأتي التصنيف على النحو التالي:

المركز الأول: المغرب 180 نقطة.

المركز الثاني: مصر 147 نقطة

المركز الثالث: تونس 140 نقطة.

المركز الرابع: الكونغو الديمقراطية 84 نقطة.

المركز الخامس: الجزائر 81 نقطة.

المركز السادس: جنوب أفريقيا 68.5 نقطة.

المركز السابع: زامبيا 43 نقطة.

المركز الثامن: نيجيريا 39 نقطة.

المركز التاسع: غينيا 38 نقطة.

المركز العاشر: أنجولا 36 نقطة.

المركز الحادي عشر: السودان 29.5 نقطة.

المركز الثاني عشر: ليبيا 16 نقطة.

برنامج طبعة 2020-2021

رابطة الابطال:

الدور 32: أيام 20, 21, 22 نوفمبر 2020 (ذهاب), أيام 27, 28, 29 نوفمبر (اياب)

الدور 16: أيام 11, 12, 13 ديسمبر 2020 (ذهاب), أيام 18, 19, 20 ديسمبر (اياب)

مرحلة المجموعات:

الجولة الأولى: 12- 13 فبراير 2021

الجولة الثانية: 22-24 فبراير 2021

الجولة الثالثة: 5- 6 مارس 2021

الجولة الرابعة: 16- 17 مارس 2021

الجولة الخامسة: 2-4 ابريل 2021

الجولة السادسة: 10-12 ابريل 2021

ربع النهائي:

14, 15, 16 مايو (ذهاب), 21, 22, 23 مايو (اياب)

نصف النهائي:

18, 19, 20 يونيو (ذهاب) 25, 26, 27 يونيو (اياب)

النهائي:

17 يوليو 2021

كأس الكونفدرالية:

الدور 32:

20, 21, 22 نوفمبر (ذهاب) 27, 28, 29 نوفمبر (اياب)

الدور 16:

11, 12, 13 ديسمبر (ذهاب) 18, 19, 20 ديسمبر (اياب)

الدور 16 مكرر:

12 فبراير (ذهاب) 19 فبراير (اياب)

مرحلة المجموعات:

الجولة الأولى: 10 مارس 2021

الجولة الثانية: 17 مارس 2021

الجولة الثالثة: 2, 3, 4 مارس 2021

الجولة الرابعة: 9, 10, 11 مارس 2021

الجولة الخامسة: 21 مارس 2021

الجولة السادسة: 28 مارس 2021

ربع النهائي:

14, 15, 16 مايو (ذهاب) 21, 22, 23 مايو (اياب)

نصف النهائي:

18, 19, 20 يونيو (ذهاب) 25, 26, 27 مايو (اياب)

النهائي:

10 يوليو.