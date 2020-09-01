إستئناف تدريجي للأنشطة الرياضية دون جمهور

الجزائر - كلفت الحكومة وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، بالقيام، بالتشاور مع مختلف الاتحادات الرياضية، بدراسة إمكانية الاستئناف التدريجي للأنشطة والتظاهرات الرياضية دون جمهور، حسب بروتوكولات صحية مكيفة مع كل اختصاص، حسب بيان يوم الاثنين لمصالح الوزارة الأولى.

وجاء في البيان:"كلف السيد وزير الشباب والرياضة بالقيام، بالتشاور مع مختلف الاتحادات الرياضية، بدراسة إمكانية الاستئناف التدريجي للأنشطة والتظاهرات الرياضية دون جمهور، حسب بروتوكولات صحية مكيفة مع كل اختصاص".

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للتذكير فإن مجمل المنافسات الرياضية في جميع التخصصات قد علقت منذ 16 مارس الفارط بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت في 9 يوليو المنصرم عن السماح كمرحلة أولى للرياضيين الجزائريين "المؤهلين والقابلين للتأهل" للألعاب الأولمبية المقبلة وشبه أولمبية 2020 بطوكيو، المؤجلة إلى 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، باستئناف التدريبات "مع الاحترام الصارم للإجراءات الوقائية".

كما قررت وزارة الشباب والرياضة مؤخرا "رفع اجراءات تعليق نشاطات هياكل التنظيم و التنشيط الرياضي" مما يسمح للنوادي و الرابطات الاتحاديات الرياضية بتنظيم جمعياتها العامة لسنة 2019.

وذكرت الوزارة أن "الاجراءات الوقائية التي ذكرتها اللجنة الوطنية لمكافحة الجائحة و المركز الوطني للطب الرياضي يجب ان تحترم بحذافيرها" خلال اجراء الجمعيات العامة".

و كانت المديرية العامة للرياضة التابعة لوزارة الشباب و الرياضة قد شرعت منذ 3 أسابيع في جملة من المحادثات مع الاتحاديات الرياضية منها اتحادية كرة القدم بغية استئناف التدريبات.