إستئناف تدريجي للأنشطة الرياضية دون جمهور

وجاء في البيان:"كلف السيد وزير الشباب والرياضة بالقيام، بالتشاور مع مختلف الاتحادات الرياضية، بدراسة إمكانية الاستئناف التدريجي للأنشطة والتظاهرات الرياضية دون جمهور، حسب بروتوكولات صحية مكيفة مع كل اختصاص".
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للتذكير فإن مجمل المنافسات الرياضية في جميع التخصصات قد علقت منذ 16 مارس الفارط بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت في 9 يوليو المنصرم عن السماح كمرحلة أولى للرياضيين الجزائريين "المؤهلين والقابلين للتأهل" للألعاب الأولمبية المقبلة وشبه أولمبية 2020 بطوكيو، المؤجلة إلى 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، باستئناف التدريبات "مع الاحترام الصارم للإجراءات الوقائية".
كما قررت وزارة الشباب والرياضة مؤخرا "رفع اجراءات تعليق نشاطات هياكل التنظيم و التنشيط الرياضي" مما يسمح للنوادي و الرابطات الاتحاديات الرياضية بتنظيم جمعياتها العامة لسنة 2019.
وذكرت الوزارة أن "الاجراءات الوقائية التي ذكرتها اللجنة الوطنية لمكافحة الجائحة و المركز الوطني للطب الرياضي يجب ان تحترم بحذافيرها" خلال اجراء الجمعيات العامة".
و كانت المديرية العامة للرياضة التابعة لوزارة الشباب و الرياضة قد شرعت منذ 3 أسابيع في جملة من المحادثات مع الاتحاديات الرياضية منها اتحادية كرة القدم بغية استئناف التدريبات.