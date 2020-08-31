الرابطة الأولى-شباب بلوزداد: تسريح خمسة لاعبين من الفريق الأول -

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك الولاة -

كوفيد 19: إعادة فتح دور الحضانة والرعاية للأطفال ورفع تدابير العطلة الاستثنائية -

كوفيد 19 : تحديد قائمة الولايات الـمعنية بتدابير الحجر الجزئي الـمنزلي -

الوقاية من فيروس كورونا: رفع تعليق الزيارات العائلية عبر كافة المؤسسات العقابية -

أدرار: انقطاعات للتيار الكهربائي وتضرر منازل جراء التقلبات الجوية الأخيرة -

وزير الصناعة يؤكد على دراسة وضعية المشروع المتوقف لمصنع الزيوت النباتية ببازول -

التوقيع على اتفاقيتين لحماية التراث الثقافي بواسطة التصوير عبر الأقمار الصناعية -

الرابطة الثانية : الأندية تختار بطولة كلاسيكية بالذهاب والإياب -

بوقدوم يشارك في المنتدى الأوروبي ألباخ -

ضرورة الارتقاء بالفكر الجمعوي إلى فكر مؤسساتي و احترافي يساهم في خلق الثروة -

كورونا: 348 إصابة جديدة, 266 حالة شفاء و 9 وفيات خلال ال24 ساعة الاخيرة -

تقرير أممي: تواصل تدفق المخدرات المغربية يهدد استقرار مالي ومنطقة الساحل -

الجمعة العامة الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية: برناوي أول المترشحين لكرسي الرئاسة -

تجمع كوديسا يدعو إلى تحقيق حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الصحراء الغربية المحتلة -

تيبازة: تطبيق ذكي يسمح آنيا بإعداد الخارطة الوبائية لتفشي كورونا -

جيجل : إبحار باخرة محملة بـ7 آلاف طن من مواد البناء إلى لبنان -

السيد بوقدوم في زيارة رسمية إلى تركيا غدا الثلاثاء -

إستكمال السنة الجامعية 2019/2020: الشروع في عملية تقييم الطلبة ابتداء من يوم غد الثلاثاء -