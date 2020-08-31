الرابطة الثانية : الأندية تختار بطولة كلاسيكية بالذهاب والإياب

وستلعب بطولة موسم 2020-2021 للرابطة الثانية المُشكلة من مجموعتين تضمان 18 ناديا, على مدار 34 جولة ذهابا وإيابا.
للإشارة وأنه على غرار بطولة الرابطة المحترفة الأولى, اقترحت المديرية الفنية الوطنية للاتحادية, ثلاث صيغ على الأندية من أجل اختيار الأنسب, وهي منافسة كلاسيكية ذهابا وإيابا, بطولة تتضمن مرحلة الذهاب فقط, وبطولة بمرحلة ذهاب مرفوقة بدورة اللقب ودورة تفادي السقوط.
وعرف الإجتماع الذي ترأسه رئيس "الفاف" خير الدين زطشي, بحضور رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة, علي مالك, دراسة القانون الأساسي للأندية (محترف أو هاوي).
فعلى الأندية التي كانت تمتلك في الماضي شركة رياضية محترفة لكنها معلقة, ضرورة إعادة تفعيلها لتواصل تطبيق نظام الإحتراف أو القيام بإجراءات قضائية للعودة إلى نظام الجمعية الهاوية, حسب نفس المصدر.
وبخصوص الأندية المحترفة في الرابطة الثانية والآتية من رابطة كرة القدم المحترفة, يجب عليها تطهير وضعيتها المالية عبر تسوية أجور لاعبيها إلى غاية تاريخ 15 مارس, والسعي للتوصل إلى اتفاق ودي معهم بالتنسيق مع غرفة تسوية النزاعات التابعة للرابطة.
للتذكير أنه تم تعليق جميع المنافسات الرياضية من طرف وزارة الشباب والرياضة منذ تاريخ 16 مارس الفارط, بسبب جائحة كورونا فيروس.
من جهة أخرى, أبلغ رئيس الاتحادية, كل الأندية بالإجراء القانوني الجديد للمنافسة الذي يسمح لهم إجراء 5 تغييرات في اللقاء, بشرط القيام بها على 3 فترات.