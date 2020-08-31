الرابطة الثانية : الأندية تختار بطولة كلاسيكية بالذهاب والإياب -

بوقدوم يشارك عبر تقنية التحاضر عن بعد في المنتدى الأوروبي ألباخ -

الأمين العام لوزارة التعليم العالي يستقبل مجموعة من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه المحتجين -

برمضان يبرز ضرورة الارتقاء بالفكر الجمعوي إلى فكر مؤسساتي و احترافي يساهم في خلق الثروة -

كورونا: 348 إصابة جديدة, 266 حالة شفاء و 9 وفيات خلال ال24 ساعة الاخيرة -

تقرير أممي: تواصل تدفق المخدرات المغربية يهدد استقرار مالي ومنطقة الساحل -

الجمعة العامة الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية: رؤوف سليم برناوي أول المترشحين لكرسي الرئاسة -

تجمع كوديسا يدعو إلى تحقيق حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الصحراء الغربية المحتلة -

وزير الصناعة يؤكد على دراسة وضعية المشروع المتوقف لمصنع الزيوت النباتية ببازول -

تيبازة : تطبيق ذكي يسمح آنيا بإعداد الخارطة الوبائية لتفشي كورونا -

السيد بوقدوم في زيارة رسمية إلى تركيا غدا الثلاثاء -

إستكمال السنة الجامعية 2019/2020: الشروع في عملية تقييم الطلبة ابتداء من يوم غد الثلاثاء -

رزيق: نحو إستحداث التخصصات في الاستيراد -

حوادث المرور: وفاة شخصين وإصابة 241 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة -

البنك الوطني الجزائري يعتزم فتح 30 وكالة رقمية في غضون سنتين -

الوقاية من فيروس كورونا: رفع تعليق الزيارات العائلية عبر كافة المؤسسات العقابية -

تنصيب اللواء سالمي باشا قائدا للأكاديمية العسكرية لشرشال -

بلحيمر: مرسوم تنفيذي لتنظيم الصحافة الإلكترونية قيد الإثراء قبل عرضه أمام مجلس الحكومة -

هزة أرضية قوتها 2ر3 درجة بولاية تيبازة -