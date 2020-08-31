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الجمعة العامة الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية: رؤوف سليم برناوي أول المترشحين لكرسي الرئاسة

  أدرج يـوم : الإثنين, 31 آب/أغسطس 2020 16:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 29 مرات
الجمعة العامة الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية: رؤوف سليم برناوي أول المترشحين لكرسي الرئاسة

الجزائر - أعلن الإثنين وزير الشباب والرياضة السابق ورئيس الاتحادية الجزائرية للمبارزة الحالي, رؤوف سليم برناوي, ترشحه لمنصب رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية, التي ستنعقد جمعيتها العامة الانتخابية, يوم 12 سبتمبر 2020, بمقر الهيئة الأولمبية في فيلا بن عكنون (الجزائر العاصمة).

واستهل برناوي رسالة ترشحه عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك: "بتواضع كبير وشعور بالمسؤولية يشرفني أن أعلن ترشحي لرئاسة لجنتنا الأولمبية الوطنية".

وأضاف: "كما تعلمون ويعلم الجميع مرت هيئتنا الأولمبية الجزائرية بفترة من الإضطرابات خلال الأشهر الأخيرة ، ميزتها تجاوزات عديدة أثرت بشكل كبير على سمعتها داخلياً وخارجياً .. وعليه حان الوقت لإيجاد الصفاء والمصالحة بين الأسرة الرياضية والأولمبية الجزائرية".

وترتكز خطة عمل المترشح برناوي على "تجسيد 33 إجراءًا ملموسًا سيتم تنفيذها تدريجياً لبناء لجنة أولمبية نشطة وحديثة خدمة للرياضيين".

وتطبيقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية, سيتم إيداع ملفات الترشيحات 8 أيام قبل موعد انعقاد الجمعية العامة الانتخابية. وسيعمل رئيس اللجنة الأولمبية المُنتخب يوم 12 سبتمبر 2020, على تسيير بقية العهدة الأولمبية الممتدة إلى ما بعد الألعاب الأولمبية بطوكيو-2021, ليتم بعدها تنظيم الانتخابات العامة لانتخاب رئيس جديد لولاية أولمبية جديدة.

للتذكير أن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية, وافق في 12 مايو الفارط على استقالة الرئيس مصطفى براف من منصبه, وقام بتعيين نائبه الأول, محمد مريجة, كرئيس بالنيابة -تطبيقاً للنظام الأساسي للهيئة- لتصريفالاعمال والتحضير للجمعيتين العامتين العادية والانتخابية المقبلتين.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجمعة العامة الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية: رؤوف سليم برناوي أول المترشحين لكرسي الرئاسة
  أدرج يـوم : الإثنين, 31 آب/أغسطس 2020 16:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 29 مرة   شارك

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