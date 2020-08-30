Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة القدم : الجزائري براهيمي ينال جائزة الهداف والقطري عفيف أفضل لاعب في البطولة القطرية

  أدرج يـوم : الأحد, 30 آب/أغسطس 2020 18:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

الدوحة - نال متوسط الميدان الدولي الجزائري، ياسين براهيمي (نادي الريان)، جائزة هداف دوري نجوم قطر لكرة القدم لموسم 2019-2020، مناصفة مع المهاجم الدولي القطري لنادي السد، أكرم عفيف، الذي تحصل كذلك على جائزة أفضل لاعب للبطولة القطرية للموسم الثاني على التوالي.

ونجح اللاعب السابق لنادي بورتو البرتغالي في تقديم مستويات عالية مع فريقه الريان، في أول موسم يخوضه بالبطولة القطرية، حيث تمكن من تسجيل 15 هدفا وقيادة نادي الريان لافتكاك الصف الثاني برصيد (51 نقطة)، مُضعيين لقب البطولة بفارق نقطة واحدة لفائدة نادي الدحيل (52 نقطة).

وتقاسم براهيمي (30 سنة) لقب هداف الموسم "جائزة منصور مفتاح للهداف" مع المهاجم عفيف، زميل الدولي الجزائري بغداد بونجاح (هداف النسخة الماضية)، الذي اكتفى بدوره هذا الموسم بتوقيع 13 هدفا، إذ تم اعتماد فوزهما إثر تسجيل كل منهما 15 هدفا.

ونال نجم منتخب قطر أكرم عفيف (23 سنة)، جائزة أفضل لاعب للموسم 2019- 2020 بحصوله على أعلى نسبة من الأصوات للفنيين والمعنيين في عملية التصويت النهائية - 60.91 % ، وذلك بعد الانتهاء من عملية فرز استمارات التصويت.

من جانبه، أحرز المدرب الأوروغوياني لنادي الريان، أجيري، جائزة أفضل مدرب في الموسم بحصوله على أعلى نسبة من في عملية التصويت النهائية (64.6 %).

للتذكير أنه سبق للمدافع الدولي الجزائري السابق، نذير بلحاج (38 سنة) -يلعب حاليا بصفوف نادي السيلية القطري- الفوز بجائزة أحسن لاعب في دوري نجوم قطر (أول نسخة في 2006) سنة 2014، حينما كان يحمل قميص نادي السد.

للإشارة أنه تقرر إلغاء حفل جائزة الاتحاد القطري لكرة القدم هذا الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا، وتم الإكتفاء بالإعلان عن المرشحين والفائزين من خلال المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للهيئة الفيدرالية ومؤسسة دوري نجوم قطر.

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم : الجزائري براهيمي ينال جائزة الهداف والقطري عفيف أفضل لاعب في البطولة القطرية
  أدرج يـوم : الأحد, 30 آب/أغسطس 2020 18:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.30

وفاق سطيف يقرر اللجوء إلى الهيئات الكروية الدولية بعد تثبيت المركز الثاني لصالح مولودية…

20.08.30

كرة القدم : الجزائري براهيمي ينال جائزة الهداف والقطري عفيف أفضل لاعب في البطولة القطرية

20.08.30

اجتماع مكتب مجلس الأمة

20.08.30

أمطار رعدية مرتقبة في أربع ولايات ساحلية ابتداء من مساء الأحد

20.08.30

كرة القدم: مولودية الجزائر تشارك رسميا في منافسة رابطة الأبطال الافريقية

20.08.30

ولاية الجزائر: غلق أزيد من 5 آلاف محل تجاري وسوق بلدي منذ مارس المنصرم

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.08.25

استرجاع قناع غرغون، تثمين لعمل قطاع الثقافة في المحافظة على الآثار

20.08.25

الاستفتاء على الدستور: تجسيد كبرى أولويات الرئيس تبون من أجل جزائر جديدة

20.08.25

مستغانم: جرد 35 قطعة من اللباس التقليدي المحلي

20.08.28

الدفع الإلكتروني: إلزام التجار بوضع الخدمة تحت تصرف المستهلكين قبل 31 ديسمبر

20.08.25

نهب الموارد الصحراوية: المغرب يعتزم إنشاء ثالث محطة للطاقة الشمسية بالداخلة المحتلة

20.08.26

تأسيس آلية صحراوية لحقوق الانسان مكسب يعزز مسعى تصفية الاستعمار