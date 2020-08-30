كرة القدم : الجزائري براهيمي ينال جائزة الهداف والقطري عفيف أفضل لاعب في البطولة القطرية

الدوحة - نال متوسط الميدان الدولي الجزائري، ياسين براهيمي (نادي الريان)، جائزة هداف دوري نجوم قطر لكرة القدم لموسم 2019-2020، مناصفة مع المهاجم الدولي القطري لنادي السد، أكرم عفيف، الذي تحصل كذلك على جائزة أفضل لاعب للبطولة القطرية للموسم الثاني على التوالي.

ونجح اللاعب السابق لنادي بورتو البرتغالي في تقديم مستويات عالية مع فريقه الريان، في أول موسم يخوضه بالبطولة القطرية، حيث تمكن من تسجيل 15 هدفا وقيادة نادي الريان لافتكاك الصف الثاني برصيد (51 نقطة)، مُضعيين لقب البطولة بفارق نقطة واحدة لفائدة نادي الدحيل (52 نقطة).

وتقاسم براهيمي (30 سنة) لقب هداف الموسم "جائزة منصور مفتاح للهداف" مع المهاجم عفيف، زميل الدولي الجزائري بغداد بونجاح (هداف النسخة الماضية)، الذي اكتفى بدوره هذا الموسم بتوقيع 13 هدفا، إذ تم اعتماد فوزهما إثر تسجيل كل منهما 15 هدفا.

ونال نجم منتخب قطر أكرم عفيف (23 سنة)، جائزة أفضل لاعب للموسم 2019- 2020 بحصوله على أعلى نسبة من الأصوات للفنيين والمعنيين في عملية التصويت النهائية - 60.91 % ، وذلك بعد الانتهاء من عملية فرز استمارات التصويت.

من جانبه، أحرز المدرب الأوروغوياني لنادي الريان، أجيري، جائزة أفضل مدرب في الموسم بحصوله على أعلى نسبة من في عملية التصويت النهائية (64.6 %).

للتذكير أنه سبق للمدافع الدولي الجزائري السابق، نذير بلحاج (38 سنة) -يلعب حاليا بصفوف نادي السيلية القطري- الفوز بجائزة أحسن لاعب في دوري نجوم قطر (أول نسخة في 2006) سنة 2014، حينما كان يحمل قميص نادي السد.

للإشارة أنه تقرر إلغاء حفل جائزة الاتحاد القطري لكرة القدم هذا الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا، وتم الإكتفاء بالإعلان عن المرشحين والفائزين من خلال المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للهيئة الفيدرالية ومؤسسة دوري نجوم قطر.